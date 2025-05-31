إليك الأسباب التي من المتوقع أن تزيد أسعار هواتف أيفون 14

مع توقع أن تكشف آبل على نطاق واسع عن تشكيلة أيفون 14 الجديدة في حدثها القادم يوم الأربعاء المقبل ، لا تزال هناك علامة استفهام كبيرة تحيط بالمقدار الذي ستفرضه شركة التكنولوجيا العملاقة أبل على أسعار أحدث وأكبر هواتفها الذكية.

لدى أبل مجموعة كبيرة من بعض العملاء المخلصين ومع ذلك فإن بعض المشاكل الاقتصادية في العالم أجمع ، قد يكون من الصعب إقناع الناس بترقية أجهزة أيفون الخاصة بهم.

قال بن وود ، كبير المحللين في شركة أبحاث السوق CCS ​​Insight: “تواجه شركة آبل لغزًا حقيقيًا في الأسعار”. علاوة على ضغوط التضخم وتكلفة المعيشة التي عصفت بالمستهلكين ، وأشار إلى أن شركة أبل تواجه في الوقت نفسه ارتفاعًا في التكاليف المرتبطة بمكونات وأدوات أيفون .

قال وود لشبكة سي إن إن بيزنس: “أتوقع أن أبل ربما تضطر إلى رفع الأسعار”. ولكن نظرًا للإجهاد الذي يواجهه المستهلكون ، فإنه يعتقد أن شركة أبل ستفعل أيضًا “كل ما في وسعها لجعل ذلك أقل ما يمكن.”

في مذكرة بحثية يوم الاثنين ، توقع المحللان Dan Ives و John Katsingris من Wedbush Securities أن ترفع شركة أبل سعر أحدث طرازاتها الجديدة أيفون 14 بنحو 100 دولار.

صرحت المذكرة : “نعتقد أن زيادة سعر iPhone 14 Pro / Pro Max بمقدار 100 دولار أمريكي على الأرجح في المتجر نظرًا لارتفاع أسعار المكونات بالإضافة إلى الوظائف المضافة في هذا الإصدار الجديد”. يشاع أن الكاميرات الموجودة في طرازات iPhone Pro القادمة ستتم ترقيتها لتبرير زيادة الأسعار ، من بين تحسينات أخرى.

توقع محللو Wedbush أيضًا طلبًا أساسيًا قويًا على أيفون القادم ، مقدرين أن حوالي 240 مليونًا من بين مليار مستخدم لهواتف أيفون في جميع أنحاء العالم لم يطوروا هواتفهم في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأشار وود أيضًا إلى أن أجهزة أيفون الخاصة بشركة أبل معزولة من بعض النواحي عن ضغوط الاقتصاد الكلي، كما ينظر المستهلكون بشكل متزايد إلى الهواتف الذكية على أنها “أساسية تقريبًا” مقارنة ببعض الأدوات التقنية الأخرى.

وقال وود: “سواء كنت حقًا بحاجة إلى اقتناء هاتف أيفون أم لا ، فهذا النوع من الأسئلة يطرح على مستخدمي هواتف الأيفون ، ولكن الأشخاص الذين لديهم أيفون حسب وود بالفعل مخلصون بشكل لا يصدق”.

وأضاف: “أعتقد أن أبل لديها بعض المزايا على المنافسين”. “وهناك أشخاص ينتظرون دائمًا جهاز أيفون الجديد.”

هذا وسيتم بث الحدث على موقع Apple على الويب من مقر الشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا بدءًا من الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.