اليمن عاجل: البنك المركزي الصيني يضخ 700 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في مايو

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه ضخ 700 مليار يوان (97 مليار دولار) في نظامه المصرفي خلال مايو من خلال أداة إعادة شراء عكسية صريحة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن العمليات التي أجريت على مدى ثلاثة وستة أشهر، كانت تهدف إلى الحفاظ على “سيولة كافية بشكل معقول” في النظام المصرفي.

ومع انتهاء صلاحية اتفاقيات إعادة الشراء المباشرة بقيمة 900 مليار يوان هذا الشهر، تشير البيانات إلى سحب صافٍ بقيمة 200 مليار يوان من النظام عبر الأداة.

وفي بيان منفصل، قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إنه امتنع عن شراء أو بيع سندات الحكومة الصينية في عمليات السوق المفتوحة للشهر الخامس على التوالي في مايو.

ويراقب المشاركون في السوق عن كثب الإشارات بشأن موعد استئناف بنك الشعب الصيني عمليات شراء سنداته الحكومية.

وقال محللون في شركة كايتونج للأوراق المالية في مذكرة يوم الخميس “في ظل المخاطر المتزايدة لانفصال الولايات المتحدة والصين، هناك إلحاح متزايد لاستئناف تداول السندات الحكومية لزيادة حيازات البنك المركزي من الديون السيادية”.

ويتوقع المحللون أن يستأنف بنك الشعب الصيني شراء السندات في وقت مبكر من يوليو أو أغسطس، وسط مخاوف من أن إنهاء محتمل لهدنة الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على المعنويات الاقتصادية.