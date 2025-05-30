اليمن عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 مايو 2025

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة في مصر، وسط استمرار تقلبات محدودة في السوق المحلية نتيجة تفاعل الأسعار مع آليات العرض والطلب.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.25 جنيه

سعر البيع: 13.28 جنيه

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

الشراء: 13.21 جنيه

البيع: 13.28 جنيه

بنك مصر

الشراء: 13.21 جنيه

البيع: 13.28 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 13.27 جنيه

البيع: 13.30 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

الشراء: 13.23 جنيه

البيع: 13.28 جنيه

استقرار نسبي وسط عطلة نهاية الأسبوع

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم في ظل توقف التداولات اليومية بسبب العطلة الرسمية للبنوك، بينما تظل الأسعار مرهونة بالتغيرات في حجم الطلب، خاصة مع اقتراب موسم الحج وزيادة تحويلات العملة الأجنبية من الخارج.