مباشر شاهد مؤتمر أبل وماذا نتوقع من حدث أبل حول هاتف أيفون 14

فعاليات مؤتمر أبل السنوي 7 سبتمبر 2022

تفصلنا أسابيع قليلة عن حدث إطلاق ايفون 14 من شركة أبل ، ومن المتوقع أن يعرض مجموعة من الأجهزة الجديدة – وليس مجرد جهاز أيفون 14 . ومن المتوقع ان يعرض هناك 3 طرازات جديدة من Apple Watch وحتى سماعات AirPods Pro.

تعقد أبل حدثًا شخصيًا صغيرًا في حرم مجمع أبل الخاص بها وستقوم ببث العرض عبر الإنترنت ، على غرار ما فعلته مع WWDC في يونيو.

إليك ما قد نراه في حدث الأجهزة الثقيلة الذي تنظمه شركة أبل ، والمقرر عقده في 7 سبتمبر 2022 ، الساعة 9 مساءً بتوقيت الامارات والساعه 8 بتوقيت السعودية.

هناك ثلاث ميزات كبيرة متوقعة في 14 أيفون برو وأيفون برو ماكس :

شاشة تعمل دائمًا (ميزة كانت تتمتع بها هواتف أندرويد لسنوات) .

كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر أكبر .

شاشة تتخلص من النوتش المعتاد لصالح فتحات الكاميرا الأصغر .

تسريبات حول أيفون 14

يشير تقرير من MacRumors إلى أن الكاميرا ومكبر الصوت سيكون لهما فتحات منفصلة عند إيقاف تشغيل الشاشة ولكنهما سيشكلان شكل خط طويل واحد عند تشغيلهما . أخبر أحد المرشدين 9to5Mac أن أبل ستستخدم المساحة الإضافية بين الفتحتين لعرض مؤشرات الخصوصية للكاميرا والميكروفون بشكل أكثر بروزًا ، والتي قد يتمكن المستخدمون من الاستفادة منها للحصول على مزيد من المعلومات حول ما يتم الوصول إليه حاليًا.

قال 9to5Mac أيضًا أن أبل قد تحسن تطبيق الكاميرا الخاص بها لأجهزة الايفون برو الخاصة بها عن طريق تحويل بعض عناصر التحكم الخاصة بها ، مثل زر الفلاش والتركيز التلقائي إلى الجزء العلوي من الشاشة ، مع وضع البعض الآخر أسفل الفتحة مباشرة.

يجب أن يحصل الهاتف أيضًا على شريحة معالجة A16 مطورة ومن المحتمل أن يكون له لونان جديدان : الأزرق والأرجواني الداكن.

ويشاع أيضًا أنه يدعم شاحنًا أسرع بقوة 30 واط (لكن الهاتف نفسه ربما لن يأتي مع USB-C حتى الآن ليس هنالك شي مؤكد ) ، وكذلك يبدأ بسعة تخزين 256 جيجابايت .وهذة قائمة قوية من الميزات الجديدة التي قد تستخدمها شركة أبل بحيث تبرر ارتفاع أسعار هواتف أيفون 14.

ومع ذلك ، لا يبدو أن الإصدار العادي من أيفون 14 سيأتي بالعديد من التغييرات الرئيسية إذ من المتوقع أن يكون أكبر تحديث للطراز هو تقديم شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة .

بغض النظر عن التسمية ، تشير الشائعات من المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن أيفون 14 (بالإضافة إلى برو وهاتف برو ماكس) قد يحتوي أيضًا على كاميرا سيلفي أفضل تستخدم التركيز التلقائي . من ناحية الأداء ، من المرجح أن يستخدم أيفون 14 الأساسي نفس معالج A15 المستخدم في سلسلة هاتف ايفون 13.

وفي حال كنت كنت من محبي الهواتف الصغيرة ، يؤسفني أن أقول إن هاتف ايفون ميني الجديدة من المتوقع ان لا تظهر على الأرجح هذا العام .

مباشر شاهدة مؤتمر أبل : أيفون 14

شركة أبل وكالعادة منذ تفشي وباء كوفيد-19، فإن تقوم بالإعلان عن هواتفها ومنتجاتها الجديدة عبر الأونلاين ، ويمكن للجميع مشاهدة الإلان عن الأجهزة الجديدة بما فيها هواتف الأيفون 14 من خلال قناة آبل الرسمية على يوتيوب، وسوف يكون المؤتمر مسجلا مسبقا مع استضافة بعض الحضور داخل المقر الرئيسي للشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية للتفاعل المباشرة مع الأجهزة الجديدة المعلن عنها.