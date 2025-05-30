اليمن عاجل: وزارة المالية: إطلاق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل المتميزين

أعلنت وزارة المالية ممثلة في مصلحة مطابع الحكومة عن إطلاق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل المتميزين، والذي يسعى إلى تمكين حديثي التخرج من الكوادر الوطنية المميزة من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية، وإكسابهم المعرفة اللازمة للارتقاء بأدائهم الوظيفي، بما يواكب احتياجات الوزارة ويرفع من مستوى الجاهزية الوظيفية للكوادر المتخصصة.

ويستهدف البرنامج تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من أربع سنوات من حملة الدبلوم في التخصصات الفنية المطلوبة، وذلك من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، إلى جانب تدريبهم عمليا على رأس العمل لمدة 12 شهرًا ، تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح، مما يمنحهم فرصا مثمرة ويسهم في صقل تجاربهم خلال فترة زمنية قصيرة.



ولفتت الوزارة إلى أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج اعتبارا من 26 ذو الحجة 1446هـ الموفق 22 يونيو 2025م، موضحة أنه يشترط للانضمام إلى البرنامج أن يحمل المتقدمون الجنسية السعودية، مع اشتراط حصولهم على دبلوم لا يقل عن سنتين في أحد التخصصات الفنية المرتبطة بطباعة الأوفست، أو الطباعة الرقمية، أو الصيانة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

كما اشترطت ألا يكون قد مضى على تخرجهم أكثر من أربع سنوات، وحصولهم على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله، إضافة إلى اجتياز اختبارات التقييم، والمقابلات الشخصية والفحص الطبي، مع أهمية التفرغ التام للوظيفة.

ويأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لجهود وزارة المالية في تأهيل الكوادر الوطنية ضمن بيئة عمل منتجة ومحفزة، وتمكين الكفاءات الفنية من المساهمة في تطوير مرافق الوزارة، ورفع كفاءة الأداء، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والتخصص، ويسهم في توفير فرص نوعية للكوادر الوطنية الشابة.