اليمن عاجل: انخفاض الدولار وسط ترقب لمواجهة قضائية بشأن رسوم ترامب الجمركية

انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الخميس 29 مايو، بعد صعوده في وقت سابق من التداولات في ظل ترقب لمواجهة قضائية بشأن السياسة التجارية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بعد صدور قرار من محكمة تجارية أمريكية أمس الأربعاء برفض غالبية الرسوم الجمركية الشاملة المفروضة.

تراجع الدولار مقابل العملات الأجنبية

وصعدت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في آخر تعاملات بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1349 دولار، وذلك بعد تراجعها في وقت سابق إلى 1.1209 دولار، والذي يعتبر أقل مستوياتها منذ 19 مايو.

أيضاً انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى 144.42 ين، وذلك بعد تسجيله مستوى 146.28 ين خلال وقت سابق، وهو أعلى مستوياته مقابل عملة اليابان منذ 15 مايو، وهبط الدولار كذلك بنسبة 0.42% مقابل العملة السويسرية إلى 0.824 فرنك، بحسب وكالة رويترز.

محكمة التجارة الأمريكية توقف قرار رسوم ترامب

يأتي ذلك بعد صدور أمر من محكمة التجارة الدولية الأمريكية لإدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة بشأن سياسة الرسوم الجمركية تتسق مع أمرها القضائي في غضون 10 أيام. وردت إدارة ترامب بطلب استئناف القرار في غضون دقائق.

وقالت إدارة ترامب، اليوم الخميس، إنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف قرار المحكمة.

وقال الرئيس العالمي لقطاع العملات الأجنبية في شركة Jefferies بنيويورك، براد بيكتل: “سرعان ما أدركت الأسواق أن الحكم كان محدوداً نوعاً ما، أي أنه ركز فقط على جانب واحد من خطة الرسوم الجمركية، وهي القرارات الطارئة”.

وأضاف براد بيكتل: “لا يزال هناك العديد من السبل الأخرى المتاحة أمام ترامب لتطبيق سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ولهذا السبب تخلى الدولار عن بعض مكاسبه”.

وانخفضت العملة الأمريكية كذلك بعد صدور بيانات كشف عن انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام. كما أظهرت بيانات أخرى زيادة عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة في أميركا بمستوى أعلى من التوقعات الأسبوع الماضي.

أيضاً تخضع التطورات المتعلقة بمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تُجرى مناقشته في الكونجرس الأمريكي للمراقبة من المستثمرين. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون في حالة إقراره تريليونات الدولارات إلى الديون الفدرالية الأمريكية خلال العقد القادم.