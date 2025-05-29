كيفية تفعيل ميزة يوتيوب شورت على أيفون | أندرويد | كمبيوتر

نعنا نخمن سويا ان ما تبحث عنه حقا هو كيف تفعيل ميزة يوتيوب شورت على الأرجح، يوتيوب الفيديوهات القصيرة او YouTube shorts موجودة منذ فترة وأصبحت مشهورة جدًا في غضون فترة زمنية قصيرة والكل يعلم انها ميزة مشابهه جدا لمقاطع فيديو TikTok القصيرة وكذلك الريلز على انستقرام و فيسبوك.

إذا كنت نشطًا على يوتويب مؤخرًا ، فلا بد أنك لاحظت فيدوهات الشورت على يوتيوب لاقت روجاً كبيرا بين المستخدمين، وبصفتك صانع محتوى فإنك على الأغلب ترغب في دخول هذا السوق لتحقيق المزيد من المشاهدات والارباح .

كيفية تفعيل YouTube Short؟

في هذه المقالة ، سأوجهك حول كيفية تمكين YouTube Short ، وإنشاء مقاطع قصيرة على YouTube ، وأفضل الممارسات لضمان أن تصبح مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك فيروسية وكيف تصبح ذو انتشار واسع بين المشاهدين.

اذا هيا بنا نبدأ.

ما هو يوتيوب شورت

YouTube Short هي ميزة جديدة على يوتويب تتيح لمنشئي المحتوى التواصل مع جمهورهم من خلال مقاطع فيديو قصيرة مدتها 60 ثانية تم إنشاؤها باستخدام هواتفهم الذكية وكاميرا الشورتات في عبر تطبيق يوتويب.

من هو المؤهل للحصول على ميزة يوتويب شورت ؟

لكي تكون مؤهلاً للحصول على ميزة يوتيوب شورت، يجب أن يكون عمرك 13 عامًا وأكبر مقيمًا في منطقة بها الميزة المتاحة ونظرًا لأن الكثير من منشئي المحتوى على يوتويب يسألون عن كيفية نشر الأفلام القصيرة على يوتويب، فلنلقِ نظرة على متطلبات الوصول إلى الأفلام القصيرة.

متطلبات تمكين YouTube Short على الجوال وتطبيق اليوتويب في الكمبيوتر

إذا كنت من مستخدمي الجوالات وتطبيق يوتويب في الويندوز، فيمكنك تمكين يوتيوب شورت باتباع الخطوات التالية:

تأكد من تحديث تطبيق YouTube إلى أحدث إصدار.

عمرك 13 سنة وما فوق.

أنت في منطقة تدعم ميزة يوتويب شورت في الوقت الحالي.

دقة الفيديو القصيرة التي تريد تحميلها على يوتويب شورت هي 1920 × 1080 بكسل.

أضف #Shorts في العنوان والوصف لتشغيل خوارزمية يوتويب على أنها مقطع فيديو قصير.

كيفية تفعيل يوتويب شورت على أيفون و ألإيباد

قم بتتبع مقاطع الفيديو القصيرة المنشورة على يوتويب وبنفس الأساسيات وهي إنشاء مقطع فيديو مدته 15 ثانية ، يمكنك تخصيص هذا الفيديو القصير الخاص بك بإستخدام الموسيقى والفلاتر وإجراء جميع التعديلات اللازمة للتأكد من أنها عالية الجودة لجمهورك المستهدف.

فيما يلي خطوات تمكين الوصول إلى YouTube شورت على جهاز iPhone الخاص بك.

قم بتشغيل تطبيق يوتويب على جهاز الإيفون الخاص بك.

انقر فوق رمز الموجود في شريط القائمة السفلي.

الموجود في شريط القائمة السفلي. سترى قائمة منبثقة ، انقر فوق إنشاء قصير ، وسيتم نقلك إلى واجهة الشورتات.

بعد ذلك ، انقر فوق الزر “تسجيل ” في الجزء السفلي من الشاشة لبدء تسجيل الفيديو القصير الخاص بك.

يمكنك استخدام ميزات التخصيص مثل التحكم في السرعة ومحاذاة المؤقت وغير ذلك الكثير بناءً على التفضيل.

ثم اضغط على زر التالي لمعاينة الفيديو الذي قمت بتسجيله. سترى خيارين ، إضافة موسيقى ونص .

انقر على علامة تبويب الموسيقى وحدد الموسيقى التي تختارها من المكتبة ،بالنسبة للنص ، لديك مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة لك مثل حجم الخط والنمط واللون والخلفية وغير ذلك الكثير.

انقر فوق تم في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك. ستتم إعادة توجيهك إلى شاشة أخرى حيث يمكنك إضافة عنوان ، وإذن مثل خاص / عام / غير مدرج / مجدول. اذهب مع الخيار الذي تفضله.

من قائمة تحديد الجمهور ، يمكنك أيضًا إضافة فلتر للبالغين.

أخيرًا ، اضغط على تحميل في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك ،وستتم إعادة توجيهك إلى صفحة يوتويب الرئيسية وسترى عملية التحميل في الركن الأيمن السفلي من قائمة المكتبة.

ملاحظة: في العنوان ، تأكد من إضافة #Shorts إليه حتى يصنف يوتويب المحتوى الخاص بك على أنه شورت ويوصي به عبر خوارزميات يوتويب.

كيفية تفعيل يوتيوب شورت على جهاز الأندرويد الخاص بك

إذا كنت تستخدم نظام الاندرويد، فيمكنك تمكين يوتويب شورت باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق يوتويب الخاص بك على جهازك الاندرويد وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر فوق الزر Create a Short .

Create a Short . لجعل قصتك القصيرة تصل إلى 60 ثانية ، انقر فوق 15 زر التسجيل لبدء التسجيل. لاحظ أن الحد الأقصى لطول الموسيقى من مكتبة يوتويب أو من مقاطع الفيديو الأخرى هو 15 ثانية كحد أقصى .

بعد ذلك ، اضغط مع الاستمرار على زر الالتقاط أو انقر فوقه لبدء التسجيل.

أو انقر فوقه لبدء التسجيل. انقر فوق “تم” لمعاينة Short وكذلك إجراء التخصيص اللازم.

انقر فوق ” التالي ” لإضافة تفاصيل إلى الفيديو الخاص بك والإذن مثل عام ، خاص ، غير مدرج.

قم بالشروع في تحديد الجمهور لمقطع الفيديو القصير الخاص بك على يوتويب.

أخيرًا ، انقر فوق تحميل لنشر قصتك القصيرة.

وبعدها، لقد نجحت الآن في تحميل يوتيوب شورت من جهاز اندرويد الخاص بك

كيفية تفعيل يوتويب شورت متصفح الانترنت الخاص بك

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر ، فيمكنك تحميل يوتويب شورت باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع يوتويب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب YouTube Studio الخاص بك .

اضغط على إنشاء في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك .

. انقر بعد ذلك على تحميل مقاطع الفيديو .

المضي قدمًا لتحديد ملف فيديو قصير: ليس أكثر من 60 ثانية مع نسبة عرض إلى ارتفاع مربعة أو رأسية.

قم بتضمين شورت #Shorts في العنوان والوصف لمساعدة يوتويب في التوصية بشورتك القصيرة.

اختر الإذن (عام ، خاص ، غير مدرج).

حدد جمهورك.

أخيرًا اضغط على تحميل لنشر قصتك القصيرة.

أين يمكني مشاهدة فيديوهاتي القصيرة (الشورت) على يوتويب؟

لعرض فيديوهات الشورت الخاصة بك على يوتويب التي تم تحميلها ، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق YouTube.

اذهب إلى المكتبة .

ثم اضغط على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

هنا ، سترى جميع مقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها على يوتويب شورت مع الوقت والتاريخ والإذن وعدد المشاهدات التي تم تلقيها حتى الآن.

كيفية حذف فيديو من يوتويب شورت ؟

يسمح يوتويب للمبدعين بحذف مقاطع الفيديو القصيرة بعد تحميلها. إنها خطوة بسيطة جدًا.

افتح تطبيق YouTube الخاص بك.

انتقل إلى المكتبة.

اضغط على مقاطع الفيديو الخاصة بك. سترى كل مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك على YouTube.

اختر الفيديو الذي ترغب في حذفه.

بعد ذلك ، حدد قائمة النقاط الثلاث بجوار الفيديو.

اضغط على حذف لإزالة الفيديو القصير من حسابك.

استنتاج

يجب أن يزودك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه بكيفية تمكين يوتويب شورتمن مختلف الإجهزة، وكيفية إنشاء يوتويب شورت على يوتويب ، وأن تصبح محترفًا في استخدامه.