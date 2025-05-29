اليمن عاجل: %13 من وفيات الحوادث إناث

السعوديون يسيطرون
وكشف تقرير حديث للسلامة المرورية لعام 2024، أن وفيات الإناث بالحوادث المرورية بلغ 12.8%، مقابل 87.2% وفيات الذكور، وتصدرت الفئة العمرية من 19-30 سنة، أكثر الفئات العمرية وفيات الحوادث المرورية بـ31%، والفئة العمرية من 31-40 سنة ثانيا بـ23.5%، ومن 51 سنة فأكثر ثالثا بـ16.4%، ومن 41-50 سنة رابعا بـ14.8%، وأقل من 19 سنة خامسا بـ14%.
وسيطر السعوديون على أكثر الجنسيات وفيات الحوادث بـ52.2%، وحلت الجنسية الباكستانية ثانيا بـ11.5%، والجنسية البنجلاديشية ثالثا بـ9.1%، واليمنية رابعا بـ8.9%، وجنسيات أخرى خامسا بـ8.1%، والجنسية المصرية سادسا بـ5.2%، والهندية سابعا بـ5%.
المركبات المؤمنة
وأوضح التقرير تسجيل 17.231 ألف حادث جسيم، بنمو 4%، مقارنة بعام 2023 التي بلغت 16.534 ألف حادث، وارتفع معدل المركبات المؤمنة بوصولها إلى 73%، مركبة، من إجمالي المركبات المؤمنة بين عامي 2016-2024، واستحوذ اصطدام مركبة متحركة على النصيب الأكبر من أنواع الحوادث المرورية بـ92.9%، وحل اصطدام مركبة واقفة ثانيا بـ3.8%، واصطدام جسم ثابت، وأخرى ثالثا بـ1.2%، وانقلاب مركبة رابعا بـ0.5%، ودهس خامسا بـ0.4%.
تملك المركبات
سجلت أعداد المركبات الصالحة للسير في العام الماضي 15.883.570 مليون مركبة، وبلغت أعداد تملك الأفراد للمركبات 7.557.131 ملايين مركبة، و2.7 مليون ارتفاع التكاليف المالية بين عامي 2023-2024، و82 مليارا مقدار الوفرة في التكاليف الاقتصادية التقديرية، جراء التدخلات لتخفيض الحوادث المرورية ونتائجها، خلال الفترة من 2016-2024، مع استبعاد عامي 2020-2021 جراء جائحة كورونا.
إحصاءات
%3.2 انخفاض الوفيات
24 ألف إصابات الحوادث المرورية
17 ألف الحوادث الجسيمة
2.4 مليون حوادث التلفيات المسجلة
6 أنواع للحوادث المرورية
%87 وفيات الذكور
%13 وفيات الإناث
15.8 مليون مركبة صالحة للسير
7.5 ملايين تملك الأفراد للمركبات
أنواع الحوادث
اصطدام مركبة متحركة: 93%
اصطدام مركبة واقفة: 4%
اصطدام جسم ثابت: 1.2%
انقلاب مركبة: 0.5%
دهس: 0.4%
أكثر الفئات وفيات
19-30 سنة: 31%
31-40 سنة: 23.5%
51 سنة فأكثر: 16%
41-50 سنة: 14.8%
أقل من 19 سنة: 14%
الوفيات حسب الجنسية
السعوديون: 52%
الباكستانيون: 11.5%
البنجلاديشيون: 9%
اليمنيون: 8.9%
أخرى: 8%
المصريون: 5.2%
الهنديون: 5%