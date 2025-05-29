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اليمن عاجل: %13 من وفيات الحوادث إناث

عبد العزيز
عبد العزيز
سجلت حوادث التلفيات خلال العام الماضي نموا بـ22.8%، إذ بلغت 2.4 مليون حوادث، مقارنة بعام 2023، إذ بلغت 1.9 مليون حادث، وانخفضت أعداد الوفيات بـ3.2%، والتي بلغت 4282 حالة وفاة، مقابل 4423 حالة في 2023، في وقت شهدت أعداد الإصابات ارتفاعا طفيفا بـ0.3%، وبلغت 24.077 ألف إصابة.

السعوديون يسيطرون

وكشف تقرير حديث للسلامة المرورية لعام 2024، أن وفيات الإناث بالحوادث المرورية بلغ 12.8%، مقابل 87.2% وفيات الذكور، وتصدرت الفئة العمرية من 19-30 سنة، أكثر الفئات العمرية وفيات الحوادث المرورية بـ31%، والفئة العمرية من 31-40 سنة ثانيا بـ23.5%، ومن 51 سنة فأكثر ثالثا بـ16.4%، ومن 41-50 سنة رابعا بـ14.8%، وأقل من 19 سنة خامسا بـ14%.

وسيطر السعوديون على أكثر الجنسيات وفيات الحوادث بـ52.2%، وحلت الجنسية الباكستانية ثانيا بـ11.5%، والجنسية البنجلاديشية ثالثا بـ9.1%، واليمنية رابعا بـ8.9%، وجنسيات أخرى خامسا بـ8.1%، والجنسية المصرية سادسا بـ5.2%، والهندية سابعا بـ5%.

المركبات المؤمنة

وأوضح التقرير تسجيل 17.231 ألف حادث جسيم، بنمو 4%، مقارنة بعام 2023 التي بلغت 16.534 ألف حادث، وارتفع معدل المركبات المؤمنة بوصولها إلى 73%، مركبة، من إجمالي المركبات المؤمنة بين عامي 2016-2024، واستحوذ اصطدام مركبة متحركة على النصيب الأكبر من أنواع الحوادث المرورية بـ92.9%، وحل اصطدام مركبة واقفة ثانيا بـ3.8%، واصطدام جسم ثابت، وأخرى ثالثا بـ1.2%، وانقلاب مركبة رابعا بـ0.5%، ودهس خامسا بـ0.4%.

تملك المركبات

سجلت أعداد المركبات الصالحة للسير في العام الماضي 15.883.570 مليون مركبة، وبلغت أعداد تملك الأفراد للمركبات 7.557.131 ملايين مركبة، و2.7 مليون ارتفاع التكاليف المالية بين عامي 2023-2024، و82 مليارا مقدار الوفرة في التكاليف الاقتصادية التقديرية، جراء التدخلات لتخفيض الحوادث المرورية ونتائجها، خلال الفترة من 2016-2024، مع استبعاد عامي 2020-2021 جراء جائحة كورونا.

إحصاءات

%3.2 انخفاض الوفيات

24 ألف إصابات الحوادث المرورية

17 ألف الحوادث الجسيمة

2.4 مليون حوادث التلفيات المسجلة

6 أنواع للحوادث المرورية

%87 وفيات الذكور

%13 وفيات الإناث

15.8 مليون مركبة صالحة للسير

7.5 ملايين تملك الأفراد للمركبات

أنواع الحوادث

اصطدام مركبة متحركة: 93%

اصطدام مركبة واقفة: 4%

اصطدام جسم ثابت: 1.2%

انقلاب مركبة: 0.5%

دهس: 0.4%

أكثر الفئات وفيات

19-30 سنة: 31%

31-40 سنة: 23.5%

51 سنة فأكثر: 16%

41-50 سنة: 14.8%

أقل من 19 سنة: 14%

الوفيات حسب الجنسية

السعوديون: 52%

الباكستانيون: 11.5%

البنجلاديشيون: 9%

اليمنيون: 8.9%

أخرى: 8%

المصريون: 5.2%

الهنديون: 5%

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
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