اليمن عاجل: قطاع الدواجن يوفر 3 ملايين فرصة عمل واستثماراته تتجاوز 200 مليار جنيه

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر، خلال اجتماع موسع مع كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، وبحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

جاء الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة والنمو في هذا القطاع الحيوي.

تحديات الصناعة وتعزيز الإنتاج

تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواجن، وناقش سبل تذليلها بما يسهم في زيادة الإنتاج والمعروض وتوفير السلعة بسعر مناسب للمستهلكين، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

كما تم التأكيد على ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تضر بالقطاع وتؤثر سلباً على ثقة المواطنين، بما يؤدي إلى تراجع الطلب وتكبد المستثمرين والمربين خسائر كبيرة.

الوزير: 3 ملايين عامل و200 مليار جنيه استثمارات

أكد الوزير علاء فاروق أهمية قطاع الدواجن في دعم الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يستوعب نحو 3 ملايين عامل، وتتجاوز استثماراته 200 مليار جنيه. وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق شبه اكتفاء ذاتي من إنتاج الدواجن، حيث بلغ الإنتاج السنوي 1.5 مليار طائر و15 مليار بيضة.

وأشار فاروق إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي لصغار المربين، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من البروتين الحيواني.

حماية المنافسة: نراقب السوق ونمنع الاحتكار

واستعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، جهود الجهاز في مراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمستهلك أو السوق، مؤكداً أن الجهاز يعمل على ضمان بيئة تنافسية عادلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الدواجن، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وزير الزراعة يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة واتحاد الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: التزام بالصحة والمنافسة

من جهته، شدد المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في القطاع، مشيراً إلى التزام الصناعة بتوفير غذاء آمن وصحي يراعي أعلى المعايير، إلى جانب احترام أحكام قانون حماية المنافسة لضمان حرية السوق.

القطاع الخاص: نحتاج حواراً دائمًا واستقرارًا استثماريًا

في السياق ذاته، أكد المهندس طارق توفيق، رئيس شركة القاهرة للدواجن، أهمية الحوار المستمر والبناء بين الحكومة والمنتجين من أجل إيجاد حلول عملية تساهم في تنمية الصناعة، مبدياً تفاؤله بالجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.