كيفية إخفاء رقم الهاتف في مجموعة واتس اب

واتس اب وإخفاء رقم الهاتف

واتس اب هو أحد تطبيقات المراسلة الآمنة والموثوقة التي تربط الأشخاص من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان وجودك ، يمكنك دائمًا إرسال رسائل نصية إلى أصدقائك وعائلتك عبر واتس اب لإبقائهم على اطلاع دائم بمكان وجودك ومع ذلك ، نظرًا للعدد المتزايد من مشكلات الأمان التي تحدث على واتس اب ، فقد أخذت الشركة مسألة الخصوصية على محمل الجد ، أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي كان الناس يرغبون في أن يكون متوفرة في الواتس لأمان أفضل.

خذ مجموعات الواتس اب، على سبيل المثال ليس من المستغرب أن تتم إضافة الأشخاص إلى مجموعات واتس اب العشوائية بين الحين والآخر، حيث تتم إضافتهم عن قصد من خلال النقر على الروابط المرسلة من قبل مسؤول مجموعة ما في واتس اب أو عن غير قصد من قبل أشخاص نعرفهم. في كلتا الحالتين ، فإن أكبر معضلة يواجهها الأشخاص هي الكشف عن رقم هاتفهم المحمول لجميع المشاركين في المجموعة.

السؤال هو كيف نخفي الرقم عن الناس؟

بالطبع ، أسهل طريقة هي مغادرة المجموعة، عن طريق النقاط الثلاث في الدردشة الجماعية هنالك خيار خروج يسمح لك بمغادرة المجموعة بشكل دائم، لكن هذا لن يحمي رقمك من الظهور لأولئك الذين هم جزء من المجموعة. علاوة على ذلك ، في بعض الأحيان لا تريد مغادرة المجموعة.

ماذا لو كانت المجموعة تدور حول بعض الحيل الرائعة لنمط الحياة ، أو أحدث الشائعات ، أو وصفات الطبخ ، أو عملك أو أشياء مدرستك؟ هذا يتركنا نتساءل ، “كيف يمكن لشخص ما أن يكون جزءًا من مجموعة واتس اب دون إظهار أرقام هواتفهم المحمولة إلى المستخدمين.” وهنا النقطة المهم التي سوف نشرحهاا لكم في السطور القادمة.

خطوات إخفاء رقم الهاتف في مجموعة واتس اب

لقد أخذ واتس اب دائمًا أمان مستخدميه على محمل الجد حتى الآن ، لم يكن هناك طريقة لإخفاء رقم هاتفك في مجموعة وخصوصا إذا كنت جزءًا من المجموعة ، وهذا بموجب موافقتك على أن يكون رقمك مرئيًا للجميع في المجموعة. بينما لا يوجد خطأ في الكشف عن الرقم للآخرين حسب سياسات شركة واتس اب القديمة، ويمكن أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص العشوائيين في نفس المجموعة يقومون بإستخدام ارقام هواتفكم بطري او ما لإستغلالها في إمور تسويقة اوشخصية. علاوة على ذلك ، فأنت لا تعرف أبدًا أي مستخدم لديه نوايا حسنة او سيئة ،ويمكن لأي شخص حفظ رقمك وإساءة استخدامهز

لذلك أصدر واتس اب ميزة جديدة بسبب القلق المتزايد من المضايقات والمطاردة وغيرها من المشاكل ، حيث أطلق التطبيق أخيرًا خيارًا جديدًا يمكّن الأشخاص من إخفاء أرقامهم عن أعضاء المجموعة الآخرين وليس عليك تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية.

يحتوي واتس اب على أداة مدمجة تسمح لك بإخفاء بياناتك من المجموعة بدون مزيد من الخطوات المعقدة او استخدام برامج من طرف ثالث او نسخ الواتس اب المعدلة، دعنا ننتقل مباشرة إلى الخطوات.

الخطوة 1: افتح تطبيق واتس اب على جهاز أندرويد أو iOS الخاص بك

الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة هاتفك المحمول ، سترى ثلاث نقاط رأسية. انقر فوق هذا الرمز وأختر “الإعدادات” Settings.

الخطوة 3: ضمن ملف التعريف الخاص بك ، هناك قائمة من الخيارات. انقر فوق الأول ، “الحساب” Account.

الخطوة 4: انقر فوق خيار “الخصوصية” privacy.

الخطوة 5: في خيار “حول” about ، قم بتغيير إعداداتك إلى “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “لا أحد” لإخفاء رقم واتس اب الخاص بك عن الغرباء في واتس اب والمجموعات أيضا.

أضاف فريق واتس اب مؤخرًا هذه الميزة لحماية خصوصية الأشخاص والتأكد من عدم اضطرارهم إلى إظهار أرقامهم وتفاصيلهم الخاصة لأي شخص باستثناء الأشخاص من جهات الاتصال الخاصة بهم.

إذا كنت لا ترغب في إظهار رقمك لجهات الاتصال الخاصة بك أيضًا ، فما عليك سوى تحديد “لا أحد” من القائمة ، وهنا سوف ستخفي.