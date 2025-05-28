اليمن عاجل: تدشين هوية برنامج المدن الصحية بالجبيل

رأس محافظ الجبيل رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية بالمحافظة منصور بن زيد الداود، الاجتماع الثاني لبرنامج المدن الصحية بمحافظة الجبيل، بحضور ممثلة وزارة الصحة بالشرقية أمل العنزي، وأعضاء اللجنة الرئيسية، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة والمجتمع المحلي، وذلك في قاعة بلدية محافظة الجبيل.

وشهد الإجتماع تدشين الهوية الرسمية للبرنامج والذي يعكس الرؤية الطموحة لمحافظة الجبيل في أن تكون نموذجاً للتميز الصحي والتنمية المستدامة.

وأكد محافظ الجبيل خلال اللقاء أن الهوية تترجم ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بمحافظة الجبيل، والتي تعمل بتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل يداً بيد لترجمة الجهود إلى واقع ملموس، بدعم وتوجيه من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير سعود بن بندر، وذلك من خلال تحقيق أعلى معايير جودة الحياة، وبناء مجتمع صحي.



بدورها أوضحت منسقة برنامج المدن الصحية بمحافظة الجبيل رئيس شبكة الجبيل الصحية الدكتورة عهود بنت سعيد الغامدي أن مرحلة تدشين الهوية الرسمية لبرنامج الجبيل مدينة صحية، يعكس هوية المدينة ورؤيتها في تعزيز الصحة وجودة الحياة، ويترجم إلتزامها بأن تكون الجبيل نموذجًا يحتذى به في التنمية الصحية المتكاملة، حيث يأتي هذا المشروع انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة الوقائية في صميم أولوياتها، وركّزت على بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بصحة مثالية وبيئة مستدامة.

وأضافت: شملت المرحلة الأولى من برنامج الجبيل مدينة صحية على مجموعة من المهام والمتطلبات الأساسية، تم تنفيذها بنسبة عالية من الإنجاز، وأتى ذلك بدعم ومتابعة حثيثة من وزارة الصحة، ودور متكامل من كافة شركائنا في الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي بمحافظة الجبيل.