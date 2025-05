كيفية إسترجاع قناة تيليجرام مغلقة بسب انتهاك حقوق النشر

هل تساءلت يومًا عن سبب استخدام الأشخاص تيليجرام في حين أن منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى يمكنها تلبية معظم احتياجاتهم؟

حسنًا ، هناك سببان وراء تفضيل الأشخاص لاستخدام تيليجرام، أحدهما هو الخصوصية والأمان من الدرجة الأولى التي توفرها تيليجرام للمستخدم من خلال تمكين التشفير من طرف إلى طرف. الميزة الثانية هي أنه يمكنك بناء مجموعة شاملة من الجماهير دون أي قيود أو قيود، في معظم تطبيقات المراسلة ، يمكننا إرسال رسائل إلى الأفراد ومجموعة من الأشخاص عن طريق إنشاء محادثة جماعية، ومع ذلك ، فإن تيليجرام لديه ميزة القناوات والتي تمكن المستخدمين من إدارة مجموعة واسعة من الجماهير في مكان واحد.

تحتوي منصة القناة هذه على ميزة فريدة وهي أن المجموعة يمكن أن تتكون من 200,000 عضو ، والقناة ليس لها قيود على الأعضاء على الإطلاق.

إذا ألقينا نظرة على أكبر 100 قناة تيليجرام، فإن معظمها مرتبط بالأخبار والوسائط ومقاطع الفيديو والأفلام والموسيقى والرياضة واللياقة البدنية.كل المحتوى المذكور له جمهور ومتابعون عريضون. وبالتالي ، فإن مشاركتها عبر قناة تيليجرام هي أسهل طريقة وأكثرها ذكاءً، ومع ذلك ، فإن الاحتفاظ بالقناة ينطوي أيضًا على بعض التحديات – فالأشخاص الذين يشاركون الأفلام ومقاطع الفيديو يواجهون هذه المشكلة “مشكلة الإيقاف بسبب انهاك حقوق النشر” أكثر من غيرهم.

إذا واجهت قناة تيليجرام الخاصة بك نفس المشكلة وأتيت إلى هنا لطلب المساعدة ، يسعدنا إخبارك أنك في المكان الصحيح ، في هذه المدونة ، سنناقش ما يعنيه انتهاك حقوق الطبع والنشر ، وكيفية إصلاح هذه المشكلة ، وما يمكنك فعله لمنع حدوث ذلك في المستقبل.لذلك ، دون مزيد من الحديث ، دعونا نصل إلى الشرح المفصل.

ان السبب المحتمل وراء “هذه القناة غير متاحة بسبب انتهاك حقوق النشر” على تيليجرام ، وقبل أن تصاب بالذعر بشأن ما حدث لقناة تيليجرام التي أنشأتها ، فأنت في وضع يسمح لك بفهم ما يعنيه مصطلح “هذه القناة غير متاحة بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر”.

أولاً ، حق المؤلف هو حق مالك العمل في إنتاج نسخة منه بأي تنسيق آخر أو على أي نظام أساسي آخر، أيضًا ، يمكن لمن يصرح لهم المالك إنتاج العمل بأشكال مختلفة. كلمة التعدي تعني انتهاك حق أو قاعدة، وبالتالي ، من الواضح أنك إذا نسخت العمل ونشرته دون الحصول على إذن مناسب من المالك ودون إعطاء ائتمان مناسب ، فإنه يسمى انتهاك حقوق الطبع والنشر.

قد تتساءل عما إذا كان تيليجرام هو الذي يتحقق من كل هذه الأنشطة وينتهي به الأمر بتقييد حسابك. الجواب لا. فقط عندما يتواصل المالك الأصلي للعمل مع تيليجرام موضحًا أن عمله يتم توزيعه في قناة ما دون أي ترخيص منه ، ثم بعد التحقق من الطلب عبر تيليجرام ، سترسل تيليجرام تحذيرًا إلى مالك القناة.

لذا ، فإن خلاصة القول هي أنك إذا قمت بنسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو نشر أي من أعمال الآخرين دون أن يكون لديك سلطة اوحق مناسب ، فمن الواضح أنك تنشر عملاً محميًا بحقوق الطبع والنشر. لذلك ، كان الإجراء الذي اتخذته تيليجرام مناسبًا وملائمًا.

نحن نتفهم أنك أنشأت قناتك بعد بذل الكثير من العمل والجهد. لذلك ، وبمجرد حصول قناتك على قيد مثل هذا ، قد تبحث بشدة عما إذا كان هناك طريقة للخروج من هذة الورطة واسترجاع قناتك، لانه من الصعب أن تفقد قناة قمت ببناء جمهور كبير فيها، لذلك لا تقلق لدينا طريقة لاستعادة قناتك.

الطريقة التي سوف نسردها طريقة شرعية لاستعادة قناة تيليجرام الخاصة بك ، ويستحق الامر قضاء بعض الوقت لإسترجاع قناتك.

الخطوة 1: افتح البريد الالكتروني الخاص بك (جيميل ، هوتميل، الخ ) على هاتفك الذكي وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب بريدك الالكتروني الذي تريد إرسال البريد من خلاله.

الخطوة 2: اضغط على خيار الإنشاء الموجود في الزاوية السفلية اليمنى من شاشتك، بمجرد النقر فوق ذلك ، سيتم نقلك إلى مساحة إنشاء بريد جديد.

الخطوة 3: الآن ، سنقوم بكتابة بريد إلى إدارة تيليجرام لاستعادة قناتك. لذلك ، في علامة تبويب البريد الإلكتروني ، أضف عناوين البريد الإلكتروني التالية: [email protected] ، [email protected] ، [email protected].

الخطوة 4: الآن ، في صفحة إنشاء البريد الإلكتروني الفارغة ، قم بوصف موقفك واذكر الوصف الذي ترغب في الحصول عليه.

على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء رسالة مثل هذه:

“I received a warning from Telegram to remove some copyrighted content which is published on my channel. I do respect the work of other creators and agree to the policy and rules of Telegram, which is why I deleted the copyrighted content that is being posted on my channel. I have built this channel after putting in so much work and time. So, if you could give me access to my channel, it would help me greatly.”