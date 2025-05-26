اليمن عاجل: العملات المشفرة تواصل الصعود.. البيتكوين تتجاوز 109 آلاف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 26 مايو 2025، بقيادة عملة البيتكوين التي سجلت مكاسب قوية دفعتها لتجاوز حاجز 109 آلاف دولار، وسط زخم استثماري متصاعد في السوق الرقمية.

ووفقًا للبيانات السوقية، واصلت بيتكوين (Bitcoin) صعودها، محققة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 88% منذ عام 2015، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وثقة متزايدة في مستقبل الأصول الرقمية.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.3% خلال التعاملات الصباحية، لتصل إلى 109,539 دولارًا، لترتفع معها القيمة السوقية الإجمالية إلى نحو 2.18 تريليون دولار، محتفظة بصدارتها كأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وخلال الأسبوع الماضي، أضافت بيتكوين نحو 5.9% إلى قيمتها، ما يعزز من تفاؤل المستثمرين في الأسواق الرقمية.

أسعار أبرز العملات المشفرة اليوم:

إيثريوم (Ethereum – ETH): ارتفعت بنسبة 2.3% لتسجل 2569.21 دولارًا.

ريبل (XRP): صعدت بنسبة 1.1% إلى 2.3476 دولار.

بينانس كوين (BNB): زادت بنسبة 1.2% لتبلغ 672.90 دولارًا.

سولانا (SOL): ارتفعت بنسبة 2.1% مسجلة 177.759 دولارًا.

دوغكوين (DOGE): حققت صعودًا بنسبة 1.9% لتصل إلى 0.227979 دولار.

ويترقب المستثمرون في سوق العملات المشفرة قرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة بشأن أسعار الفائدة، والتي تُعد مؤثرًا مباشرًا على شهية المخاطرة في الأسواق الرقمية.