أبل تنوي إعادة أستخدام لاحقة بلس “Plus” لطراز أيفون 14 الأكبر

يُشاع حاليا أن شركة آبل تود ان تطلق على طراز أيفون 14 الأكبر حجمًا الجديد بـ “أيفون 14 بلس” بدلاً من “أيفون 14 ماكس” ، وهو إحياء لمصطلح تسمية تم استخدامه مؤخرًا في عام 2017 في هواتفها القديمة عندما توقفة عن استخدامها في اخر هاتف أيفون 8 بلس.

هذا ومن المتوقع أن يؤدي تغير الاحجام في الجهاز القادم من أيفون والجديد مثل الاستغناء عن طراز ايفون ميني “mini” لصالح طراز أكبر غير أجهزة البرو. على الرغم من اختيار لاحقة “ماكس” مؤخرًا ، تزعم إشاعة أن شركة آبل ستقوم بالتبديل مرة أخرى إلى استخدام اسم “بلس” في هواتفها مرة اخرى علما انها كانت مستخدمة سابقًا.

أيفون بلس سيعود من جديد في أيفون 14

في تغريدة عن ألوان العلبة التي ستطلقها شركة آبل إلى جانب طرازي ايفون 14 و ايفون 14 برو، يعرض المسلسل “Majin Bu” صوراً مع عناوين للحالات والصور ، بالإضافة إلى عرض الألوان الجديدة ، تشمل أيضًا أسماء النماذج وكان من الواضح انه سوف يستمر ايفون 14 برو في نفس التسمية الحالي ولكن لطرازه الأكبر والذي كان يطلق في السابق على هواتف برو ماكس ” Pro Max ” ، إن صح التسريب فإنه من المقرر فلن يُطلق على الإيفون الأكبر حجمًا اسم iPhone 14 Max ، ولكن “iPhone 14 Plus”.

وحسب مسرب المعلومات ان لديه “ثقة بنسبة 99٪” في نظام التسمية الجديد ، والتي ستكون خطوة غير متوقعة لشركة آبل ، ولكن قد يكون لها بعض الاسباب وراء هذة التسمية.

أسباب إعادة أسم أيفون بلس الى الساحة

وحسب بعض المحلليًن قد يكون من سبب تغير شركة أبل للإسم ، ان اسماء هواتفها السابقة متشابهة للغاية مثل (ايفون 14 ماكس ، ايفون 14 ماكس برو) iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max وهذا من الممكن أن يؤدي الى إرباك المستخدمين.

كما ان هناك أيضًا مشكلة اختلاط “Max” بالمواصفات الداخلية ، والتي ستكون مناسبة لطرازات Pro ، ولكن ليس للإصدارات غير الاحترافية ذات المواصفات الأقل.

إن استخدام كل من اسم ايفون بلس “Plus” و ايفون “Max” سيعني ان الهاتف سوف يكون للإحجام الأكبر جسديًا على هذا النحو ، ولكن مع الحد من الإرتباك بين المستخدميين.

إذا استخدمت أبل لاحقة بلس “Plus” ، فسيكون ذلك بمثابة إحياء لنفس الإسم الذي استخدمته سابقًا في تشكيلة أيفون الخاصة بها. هذا وكانت آخر مرة فعلت ذلك في عام 2017 ، مع إصدار أيفون 8 بلس.