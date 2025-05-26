اليمن عاجل: إحباط 10 محاولات تهريب كل ساعة

تشهد الجمارك السعودية تحولًا نوعيًا غير مسبوق، جعل منها لاعبًا اقتصاديًا محوريًا في دعم مستهدفات رؤية 2030. وأسهمت الهيئة في تنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة إلكترونية، وخفضت زمن الفسح الجمركي إلى أقل من 24 ساعة، ورفعت كفاءة التخليص إلى 70%. كما تم تسجيل 6.2 مليون بيان جمركي و2.5 مليون حاوية واردة خلال عام 2024، إلى جانب إحباط 80 ألف محاولة تهريب. كل ذلك يعكس دورًا تكامليًا يجمع بين تسهيل التجارة وتعزيز الإيرادات وحماية المجتمع، وذلك حسب تقرير حديث صادر عن شركة «الإتمام» الاستشارية.

مستوى الانسيابية

اعتمدت الجمارك على التحول الرقمي الذي ساعد في تسريع إجراءات الفسح والتخليص الجمركي، مما خفّض متوسط الزمن إلى أقل من 24 ساعة مقارنة بأيام عدة سابقًا. وخلال عام 2024، تم تسجيل أكثر من 6.2 مليون بيان جمركي، مما يعكس مستوى الانسيابية في حركة البضائع، وتحقيق مركز لوجستي عالمي تنافسي، بينما شهد عام 2023 تقديم أكثر من 1.5 مليون إقرار زكوي وضريبي، ما يدل على توسع القاعدة الضريبية ونجاح الأنظمة المتكاملة في تحصيل الإيرادات.



حماية المجتمع

الهيئة نجحت في إحباط أكثر من 80 ألف محاولة تهريب خلال عام 2024، بواقع إحباط نحو 10 محاولات كل ساعة، باستخدام تقنيات الفحص الذكي بالأشعة السينية التي تسمح بفحص الحاويات الضخمة دون تفريغها، وهذا التكامل بين الأمان والسرعة يعزز سلامة المجتمع دون إبطاء حركة التجارة.

وبدأت الجمارك في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية، ما أسهم في رصد الشحنات المشبوهة بدقة عالية، فضلا عن المنصات الرقمية، مثل «فسح» و«نظام إدارة المخاطر»، التي حسّنت من كفاءة العمل 70%، وسرّعت التخليص، ورفعت مستوى الشفافية، وقللت التلاعب والغش التجاري. في حين ساعد اعتماد تقنية الـ«بلوك تشين» في تتبع حركة الشحنات عبر الحدود، وضمان سلامتها من المصدر إلى الوجهة، ما عزز أمن سلسلة الإمداد وقلل من التلاعب.

مشاركة في التنمية والحماية

%70 تسريع التخليص الجمركي

80.000 محاولة تهريب محبطة

20 مليون معاملة رقمية

24 ساعة زمن الفسح الجمركي

6.2 مليون بيان جمركي

2.5 مليون حاوية بحرية

135 جهة متكاملة مع منصة «فسح»

ذكاء اصطناعي وبلوك تشين في التقييم والتحليل