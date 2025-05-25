اليمن عاجل: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد 25-5-2025 في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بموجة إقبال من المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط تجدد التهديدات التجارية من جانب الولايات المتحدة وتراجع أداء الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 4.8%، ليصل إلى 3366 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح الأسبوع الذي بلغ 3215 دولارًا، قبل أن تُنهي التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا.

جاء هذا الصعود مدفوعًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، وهو ما أثار مخاوف الأسواق بشأن تصعيد محتمل في النزاعات التجارية، ودفع المستثمرين نحو الذهب كخيار آمن.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 مايو 2025:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37640 جنيهًا

أداء الذهب محليًا خلال الأسبوع الماضي:

سجل الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 3.85%، بما يعادل 175 جنيهًا خلال الأسبوع، ليغلق عند 4715 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح الأسبوع عند 4540 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى له عند 4720 جنيهًا خلال جلسة الجمعة.

كما ساهمت التوترات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التراجع في سعر صرف الدولار، في دعم أسعار الذهب محليًا، وسط استمرار توجه الأفراد والمؤسسات إلى المعدن الأصفر كمخزن للقيمة.