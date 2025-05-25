أفضل المتصفحات الآمنة التي تحمي خصوصيتك وبياناتك

يعد المتصفح الآمن الذي يحمي خصوصيتك أداة مهمة لبقاء معلوماتك وبياناتك آمنًه على الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك من الأطراف الثالثة، لقد قمنا بمراجعة واختبار وتصنيف المتصفحات على مدار السنوات الست الماضية ، ويحتوي هذا الدليل على أحدث التوصيات لعام 2022 – 2023.

هل تريد متصفحًا آمنًا يحافظ حقًا على خصوصية بياناتك؟ حسنًا ، قد تتفاجأ بكمية البيانات التي يتم الاحتفاظ بها عنك .

ما هو متصفح الويب الأكثر أمانًا؟

تحذير : العديد من المتصفحات اليوم هي في الواقع أدوات لجمع البيانات لشركات الإعلان ، هذا هو الحال بالنسبة لمتصفح جوجل كروم، أكبر وأشهر متصفح. من خلال جمع البيانات من خلال متصفحك ، يمكن لهذه الشركات جني الأموال من خلال شركائها الإعلانيين من خلال الإعلانات المستهدفة.

نرى نفس نموذج الأعمال الذي يسيء إلى الخصوصية مع محركات البحث وخدمات البريد الإلكتروني وحتى تطبيقات الأجهزة المحمولة المجانية ،وتحتوي معظم المتصفحات ، ما لم يتم تكوينها بشكل صحيح ، على الكثير من المعلومات الخاصة التي يمكن استغلالها – أو جمعها ببساطة – من قبل جهات خارجية مختلفة مثل:

سجل التصفح: جميع مواقع الويب التي تزورها

بيانات اعتماد تسجيل الدخول: أسماء المستخدمين وكلمات المرور

ملفات تعريف الارتباط والمتتبعات: يتم وضعها على متصفحك من خلال المواقع التي تزورها

معلومات الملء التلقائي: الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وما إلى ذلك.

وكما سنوضح بمزيد من التفصيل أدناه ، فإن استخدام التصفح “الخاص” أو “التصفح المتخفي” لن يحميك . سيظل عنوان IP الخاص بك مكشوفًا وسيظل بإمكان جهات خارجية مختلفة تتبع جميع أنشطتك. لكنك لست بحاجة حتى لأخذ كلامنا على محمل الجد.

وحتى مع وجود متصفح مقفل ومحكم ، فقد لا تزال هناك ثغرات تكشف بياناتك وهويتك المحتملة. على سبيل المثال ، أعلن Google Chrome عن عيب خطير يمكن أن يسمح للمتسللين بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة ،ولكن لا تدع هذا يضغط عليك هناك حلول وأدوات فعالة سنغطيها بالتفصيل أدناه. في دليل أمان وخصوصية المتصفح هذا ، سنشرح الموضوعات التالية:

أفضل المتصفحات الآمنة التي تحترم خصوصيتك مشاكل مع المتصفحات الأخرى تجزئة خصوصية المتصفح الوظائف الإضافية الآمنة للمتصفح وضع “التصفح الخاص” ليس شديد الخصوصية (ولماذا تحتاج إلى VPN)

التصفح المتخفي ليس أمناً كما تتوقع

عند استخدام وضع التصفح “الخاص” أو “التخفي” في متصفحك ، لا يزال هنالك طرق للكشف عن عنوان IP الحقيقي وموقعك لكل موقع ويب وإعلان ومتتبع يتم تحميله في متصفحك. بالإضافة إلى ذلك ، تظل جميع أنشطتك مرئية لمزود خدمة الإنترنت (ISP). وكما علمنا مؤخرًا ، يقوم مزودو خدمات الإنترنت بتسجيل كل ما تفعله عبر الإنترنت ومشاركة البيانات مع العديد من الأطراف الأخرى. هذا هو السبب في أنه من الضروري استخدام VPN جيد للخصوصية الرقمية الأساسية .

أفضل طريقة لتحقيق الخصوصية الحقيقية أثناء إخفاء عنوان IP الحقيقي وأنشطتك عبر الإنترنت هي استخدام متصفح آمن مع شبكة VPN جيدة. سيؤدي هذا إلى إخفاء عنوان IP الحقيقي وموقعك ، مع تشفير حركة المرور الخاصة بك وإخفاء هويتها حتى لا يتمكن مزود خدمة الإنترنت من رؤية أنشطتك عبر الإنترنت.

فيما يلي أهم ثلاث توصيات من أفضل قائمة VPN اختبرناها وراجعناها:

NordVPN : شبكة VPN سريعة وآمنة وخاضعة للتدقيق مع ميزات خصوصية متقدمة وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومقرها في بنما.

Surfshark VPN : خدمة VPN بدون سجلات مع مجموعة كبيرة من ميزات الخصوصية والأمان ، ومقرها هولندا.

ExpressVPN – هذه شبكة افتراضية خاصة آمنة وموثوقة تتميز ببعض ميزات الخصوصية الرائعة وتعمل أيضًا بشكل جيد للبث. يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية.

الآن دعنا نفحص المتصفحات الأكثر أمانًا والتي يمكنك دمجها مع VPN للحصول على أقصى قدر من الخصوصية.

متصفحات آمنة تحمي خصوصيتك

في هذا القسم سوف نفحص أفضل المتصفحات بناءً على عاملين رئيسيين:

الأمان : إلى أي مدى يحميك المتصفح من المتسللين ونقاط الضعف والاستغلال عبر الإنترنت؟

الخصوصية : ما مقدار البيانات التي يجمعها المتصفح نفسه عنك ومع من تتم مشاركة هذه البيانات؟ كيف يحمي المتصفح خصوصيتك؟

آراء متضاربة! تمامًا، يمكن أن تكون الآراء حول خصوصية المتصفح وأمانه متباينة ومثيرة للجدل، ولا تهدف هذة الصفحة الى تميز متصفح على اخر، فهو ملخص للمعلومات حول متصفحات الويب المختلفة التي تعمل بشكل جيد مع كل من الخصوصية والأمان. اختر أفضل متصفح لك بناءً على احتياجاتك الفريدة ونموذج التهديد الخاص بك.

إليك أكثر المتصفحات أمانًا وخصوصية:

1. Brave: المتصفح الأكثر أمانًا وخصوصية (افتراضيًا)

يمكن القول إن متصفح برافا هو المتصفح الأكثر أمانًا مع خصوصية بسيطة وغير تقليدية. إنه متصفح يستند إلى Chromium وهو سريع وآمن ويركز على الخصوصية افتراضيًا . يحتوي على مانع إعلانات مدمج وحماية لبصمات الأصابع في المتصفح ، بينما يمنحك أيضًا إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف الإضافية والإضافات. المطور الرئيسي وراء Brave هو Brandon Eich ، الذي عمل سابقًا في Mozilla.

لتلخيص هذا المتصفح ، يعتمد Brave على Chromium مفتوح المصدر ، ولكنه مهيأ لمزيد من الخصوصية. يعمل بشكل جيد مع إعدادات الخصوصية الافتراضية والميزات الإضافية. وفيما يلي نظرة عامة موجزة:

يمنع الإعلانات والمتتبعين بشكل افتراضي

يحمي من بصمات المتصفح ويوفر حتى التوزيع العشوائي لبصمات الأصابع

المدمج في مانع البرامج النصية

يحظر كل تخزين الطرف الثالث

ترقيات تلقائيًا إلى HTTPS (HTTPS Everywhere)

سهولة الوصول إلى شبكة Tor

يتوفر Brave لأنظمة تشغيل سطح المكتب ، بما في ذلك Windows و Linux و Mac OS و android.

2. Firefox (تم تعديله وتعديله من أجل الخصوصية)

يعد Firefox متصفحًا رائعًا شاملًا للخصوصية والأمان. إنه يوفر ميزات حماية قوية للخصوصية ، والعديد من خيارات التخصيص ، وأمان ممتاز ، وتحديثات منتظمة مع فريق تطوير نشط. أحدث إصدار من Firefox سريع وخفيف الوزن مع العديد من خيارات تخصيص الخصوصية.

فايرفوكس ليس الأفضل للخصوصية ، ولكن يمكن تخصيصه وتقويته ، ونعرض لك كيف بالضبط في دليل تعديلات خصوصية Firefox . تأكد من تعطيل التتبع عن بعد في Firefox ، وهي ميزة ستجمع “البيانات الفنية والتفاعلية” وأيضًا “تثبيت الدراسات وتشغيلها” داخل متصفحك.

ضمن منطقة إعدادات الخصوصية والأمان ، هناك العديد من خيارات التخصيص المفيدة لمستويات مختلفة من الخصوصية: قياسي أو صارم أو مخصص .

فائدة أخرى رائعة مع Firefox هي القدرة على استخدام العديد من ملحقات المتصفح التي يمكن أن تعزز خصوصيتك وأمنك. سنستعرض بعض هذه الإضافات أدناه.

يسلط الضوء على Firefox:

كود مفتوح المصدر تم تدقيقه بشكل مستقل

تطوير نشط مع تحديثات متكررة

ميزات خصوصية ممتازة وخيارات التخصيص

دعم العديد من ملحقات المستعرض

يجب تعطيل التتبع عن بعد والتتبع يدويًا

تعديلات أخرى ضرورية لمزيد من الخصوصية والأمان

يتوفر Firefox لأنظمة تشغيل سطح المكتب ، بما في ذلك Windows و Mac OS و android.

3. متصفح Tor

متصفح Torهو نسخة صلبة من Firefox تم تكوينها للتشغيل على شبكة Tor. بشكل افتراضي ، يعد متصفح Tor متصفحًا آمنًا يحميك من بصمات المتصفح ، ولكن له أيضًا بعض العيوب.

نظرًا لأنه يستخدم شبكة Tor ، التي توجه حركة المرور عبر ثلاث قفزات مختلفة ، يمكن أن تكون سرعات التنزيل باستخدام متصفح Tor بطيئة جدًا . قد يؤدي الإصدار الافتراضي أيضًا إلى تعطيل بعض المواقع بسبب حظر البرامج النصية. أخيرًا ، هناك أيضًا عيوب في شبكة Tor نفسها ، وقت الاستجابة المرتفع ، والاعتماد على تمويل الحكومة الأمريكية ، ويعتبر البعض أنها معرضة للخطر بشكل أساسي . هناك أيضًا العديد من مواقع الويب التي تحظر عناوين IP التي تنشأ من شبكة Tor.

خيار آخر هو استخدام متصفح Tor مع تعطيل شبكة Tor. بهذا المعنى ، سيعمل متصفح Tor مثل المتصفحات الأخرى التي قمنا بتغطيتها أعلاه. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك ببساطة تشغيل VPN في الخلفية. مثل شبكة Tor ، ستقوم VPN أيضًا بتشفير حركة المرور الخاصة بك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، ولكنها ستكون أسرع بكثير.

كن حذرًا عند ضبط إعدادات متصفح Tor ، لأن هذا قد يعرض ميزات الخصوصية والأمان المضمنة بالمتصفح للخطر.

يتوفر Tor لأنظمة تشغيل سطح المكتب ، بما في ذلك Windows و Mac OS و Linux و android. يمكنك العثور على تعليمات التثبيت هنا .

4. متصفح Chromium Ungoogled

هو مشروع مفتوح المصدر لتوفير متصفح Chromium ، بدون مشاكل خصوصية Google وهذا المتصفح لا يعتمد على خدمات الويب من Google. كما أنه يتميز ببعض التعديلات لتحسين الخصوصية والتحكم والشفافية (والتي تتطلب جميعها تقريبًا التنشيط اليدوي أو التمكين).

يحتفظ هذا المتصفح بتجربة Chromium الافتراضية قدر الإمكان. على عكس الأخرى التي لها رؤى خاصة بها لمتصفح الويب ، فإن ungoogled-chromium هو في الأساس بديل بديل لـ Chromium.ويتلقى Chromium Ungoogled تحديثات أمان منتظمة لـ Chromium.

يعمل متصفح Chromium Ungoogled على نظام تشغيل Linux ،macOS ،windows ، ويمكنكم تحميلة من الموقع الرسمي .

5. متصفح البروميت (Android)

هو متصفح يستند إلى Chromium لنظام Android فقط (لا يدعم سطح المكتب). يأتي مع بعض الميزات الرائعة بشكل افتراضي ، بما في ذلك حظر الإعلانات والعديد من تحسينات الخصوصية. فيما يلي بعض الميزات البارزة لهذا المتصفح من موقع Bromite الرسمي :

الهدف الرئيسي هو توفير تجربة تصفح خالية من الفوضى بدون ميزات خاصة بالخصوصية مع إضافة محرك سريع لحظر الإعلانات.

يتم تطبيق الحد الأدنى من تغييرات واجهة المستخدم للمساعدة في كبح فكرة “المتصفح كمنصة إعلان”.

جميع التصحيحات منشورة تحت GNU / GPL v3 لتمكين استخدام مشاريع أخرى مفتوحة المصدر.

البروميت متاح فقط لنظام التشغيل Android Lollipop (الإصدار 5.0 ، مستوى API 21) وما فوق.

ميزة أخرى رائعة أحبها مع Bromite هي أنه يمكنك استخدام مرشحات مخصصة لحظر الإعلانات، Bromite قيد التطوير ولا يزال متصفحًا رائعًا لمستخدمي هواتف الأندرويد.

يعمل متصفح البروميت Bromite على نظام تشغيل Android ويمكنكم تحميلة من الموقع الرسمي .

6. LibreWolf – انقسام خاص وآمن لمتصفح Firefox

هو تفرع من Firefox يستمر في الازدياد في شعبيته. تتمثل الأهداف المعلنة للمشروع في تقديم متصفح يركز على الخصوصية والأمان والحرية ، تم تصميم LibreWolf لزيادة الحماية ضد تقنيات التتبع وبصمات الأصابع ، مع تضمين أيضًا بعض التحسينات الأمنية. يتم تحقيق ذلك من خلال الإعدادات والتصحيحات الموجهة للخصوصية والأمان.

يهدف LibreWolf أيضًا إلى إزالة جميع عمليات القياس عن بُعد وجمع البيانات والمضايقات ، في الوقت الحالي ، فيما يتعلق بموضوع التحديثات ، يبدو أن فريق LibreWolf يظل على دراية بالأمور. ومع ذلك ، هناك مشكلة واحدة يجب وضعها في الاعتبار ، وهي عدم وجود تحديثات تلقائية. هذا يعني أنك ستحتاج إلى تحديث المتصفح يدويًا ، وهو بالتأكيد عيب يجب مراعاته. لحسن الحظ ، يدفع LibreWolf بشكل متكرر تحديثات جديدة لهذا المتصفح .

هذا ويعتمد LibreWolf دائمًا على أحدث إصدار من Firefox. عادة ما تأتي التحديثات في غضون ثلاثة أيام من كل إصدار ثابت ، وفي بعض الأحيان حتى في نفس اليوم. ما لم تظهر مشاكل .

يتوفر LibreWolf لأنظمة تشغيل سطح المكتب ، بما في ذلك Windows و Mac OS و Linux و Open BSD. يمكنك العثور على تعليمات التثبيت هنا .

7. متصفح DuckDuckGo (iOS و Android)

يعد متصفح الخصوصية DuckDuckGo إضافة جديدة إلى مجموعتنا. هذا المتصفح متاح للأجهزة المحمولة على نظامي iOS و Android ويأتي مع الكثير من الميزات التي تركز على الخصوصية افتراضيًا. وفقًا لـ DuckDuckGo ، يقدم متصفحهم:

حماية تتبع مدمجة

ترقيات التشفير عبر تقنية التشفير الأكثر ذكاءً

سهولة إدارة البيانات وخيارات المقاصة

سرعات عالية

يعمل متصفح DuckDuckGo على أنظمة التشغيل IOS , Android ويمكنكم تحميلة من متجر أبل و متجر جوجل بلاي . .