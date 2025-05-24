اليمن عاجل: إندونيسيا تقرر خفض أسعار النقل والكهرباء لتحفيز الاستهلاك

تعتزم إندونيسيا خفض تكاليف النقل والكهرباء، وتقديم حوافز إضافية خلال شهري يونيو ويوليو، في إطار جهودها لتعزيز إنفاق الأسر وإنعاش النمو الاقتصادي.

ذكرت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، في بيان صدر يوم السبت، أن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبارات خلال فترة العطلة المدرسية، إلى جانب تخفيضات على رسوم الطرق السريعة، تستهدف نحو 110 ملايين سائق.

الحكومة الاندونيسية تخفض فواتير الكهرباء

كما ستخفض الحكومة فواتير الكهرباء بنسبة 50% لما يصل إلى 79.3 مليون أسرة، مع زيادة مخصصات الدعم الغذائي الأساسي لصالح 18.3 مليون أسرة. ومن المقرر أيضاً تقديم زيادات في الأجور للعاملين الذين يقل دخلهم الشهري عن 3.5 مليون روبية (215 دولاراً)، بالإضافة إلى صرف دعم إضافي للمعلمين المتعاقدين.

صرح الوزير إيرلانجا هارتارتو أن “هذه الحوافز يتوقع أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام”. وأشار إلى أن توقيت إطلاق الحزمة مهم نظرا لانقضاء الاحتفالات الموسمية التي كان من الممكن أن تعزز الاستهلاك.

تباطؤ اقتصادي يهدد هدف النمو

يواجه هدف النمو الاقتصادي الذي حدده الرئيس برابوو سوبيانتو والبالغ 8% تحديات كبيرة، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد نما استهلاك الأسر، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، بنسبة 4.89% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ نهاية 2023.

وأوضحت الوزارة أن الحوافز في مراحلها النهائية من الإعداد، ومن المقرر بدء تنفيذها في الخامس من يونيو. وتوقعت أن تسهم الحوافز مجتمعة في رفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلى نحو 5%.

كما تخطط الحكومة لتمديد الخصومات على أقساط برنامج الضمان الاجتماعي ضد حوادث العمل، كجزء من جهودها.