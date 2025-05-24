اليمن عاجل: أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025.. ارتفاع جديد

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، في ظل صعود سعر الأوقية عالميًا، وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي.. وسط ترقب من المتعاملين في السوق لتطورات الأوضاع العالمية.

أسعار عيار 24 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل الذهب عيار 24 اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 5394.25 جنيهًا للبيع، مقابل 5365.75 جنيهًا للشراء، مدفوعًا بالزيادة في سعر الأوقية عالميًا وارتفاع الطلب على السبائك.

أسعار عيار 22 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 22 نحو 4944.75 جنيهًا للبيع، و4918.5 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار خيارًا شائعًا في بعض المحافظات المصرية.

أسعار عيار 21 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل الجرام من عيار 21 سعر 4720 جنيهًا للبيع، و4695 جنيهًا للشراء

أسعار عيار 18 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل الجرام من عيار 18 حوالي 4045.75 جنيهًا للبيع، و4024.25 جنيهًا للشراء

أسعار عيار 14 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3146.75 جنيهًا للبيع، و3130 جنيهًا للشراء

أسعار عيار 12 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل عيار 12 اليوم سعر 2697.25 جنيهًا للبيع، و2682.75 جنيهًا للشراء

أسعار عيار 9 في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 2022.75 جنيهًا للبيع، و2012.25 جنيهًا للشراء.

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37760 جنيهًا للبيع، و37560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 960 جنيهًا عن منتصف الشهر.

السوق في حالة ترقب

يستمر السوق المحلي في حالة من الترقب الحذر، مع تزايد التوقعات بإمكانية استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب عالميًا، في ظل التوترات السياسية وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة. كما ينتظر المتعاملون صدور بيانات جديدة من الأسواق العالمية، والتي قد تحدد بشكل أوضح اتجاهات أسعار الذهب خلال الأسبوع المقبل.