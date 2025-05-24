كيفية تثبيت التطبيقات الغير مدعومة على أجهزة الأيفون والإيباد القديمة

تثبيت التطبيقات على أجهزة أيفون وإيباد القديمة

كلنا يعلم ان شركات الهواتف تلجأ لعدة حيل لتجبرك على شراء هواتفها الجديدة ، وبقدر ما تريد أبل منك شراء أيفون جديد ، فمن المحتمل أن لديك هاتف قديم يخدمك ويعمل على ما يرام ، حتى لو لم تعد الشركة تدعمه رسميًا بعد الآن، لكن المشكلة الأكبر في التكنولوجيا القديمة ليست بالضرورة عدم وجود دعم رسمي للبرامج، بل عندما يتوقف مطورو الطرف الثالث عن إنشاء تطبيقات لجهازك.

فبعض الاشخاص قد لا يحتاجون إلى أحدث ميزات في نظام iOS من أبل والذي تحدثة كل سنة تقريبا من خلال اضافة العديد من الميزات الى هواتفها وانظمتها، ولكن إذا توقف أنستقرام أو سناب شات عن العمل على جهاز أيفون الخاص بك ، فحتما ان هنالك بعض المشاكل في بعض الوظائف.

وما يلي بعض الإسئلة التي تلقيناها من زوارنا الكرام

كيف احمل برامج على الايباد القديم؟

تثبيت أي تطبيق من App Store حتى ولم يكن متوافق مع اصدارك؟

حل مشكلة لم يعد هذا التطبيق متوفر في App Store

هل هنالك اداة لجعل تطبيقات متجر ابل الحديثة تتوافق مع اصدارك القديم؟

مشكلةتعذر الشراء غير متوافق مع هذا الايباد؟

على نظام التشغيل أندرويد ، من السهل تثبيت الإصدارات القديمة من التطبيقات على جهازك من خلال التحميل من مصادر أخرى او من طرف ثالث. ولكن الأمر مختلف كليا في أبل ونظامها iOS والتي تعمل على قفل الأشياء في App Store ،فإذا لم يعد التطبيق يدعم جهازك ، فمن المحتمل أن ترى نفسك ممنوعًا من تنزيله. ولكن في حالة حدوث ذلك ، فإن نظام التشغيل iOS لديه حل مدمج لهذه المشكلة – وهو حل لا يعلن عنه غالبا وسوف نقوم بشرحة في هذة الصفحة.

لتنزيل الإصدارات القديمة من التطبيقات التي سيتم تشغيلها على جهازك غير المدعوم كما في الخطوات التالية.

خطوات تثبيت التطبيقات الغير مدعومة على أيفون والإيباد

افتح متجر التطبيقات ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن وانتقل إلى ” المشتريات ” . هنا ، سترى قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لكل تطبيق قمت بتنزيله منذ البدء بتشغيل الهاتف او الايباد واستخدام معرف ابل (Apple ID ) هذا ( والذي يمكنك استخدامه لمعرفة أول تطبيق قمت بتنزيله على الإطلاق). قم بالتمرير للإسفل حتى تجد التطبيق الذي ترغب في الحصول عليه على جهازك ، ولكنه غير مدعوم تقنيًا . ثم انقر فوق رمز تنزيل iCloud المجاور. بعد أن تنتظر تحميل التطبيق الى النظام، سترى تنبيهًا يخبرك بأن التطبيق الحالي غير مدعوم على جهازك ، ولكن الإصدار الأقدم متاح. من هنا ، انقر على “تنزيل” ، سيتم تثبيت إصدار أقدم مدعوم على جهاز أيفون أو أيباد الخاص بك.

لم أقم بتنزيل التطبيق في الماضي ماذا افعل؟

في حال إذا لم تكن قد قمت بتنزيل التطبيق في الماضي؟ سوف تؤدي محاولة تنزيل التطبيق لأول مرة إلى الرفض ولكن إليك الحل.

إذا كان لديك وصول إلى جهاز أبل آخر أحدث ، فاستخدمه لتسجيل الدخول إلى معرف أبل الخاص بك (Apple ID )، ثم قم بتنزيل التطبيق. ارجع إلى الجهاز الأقدم ، وستجد التطبيق أعلى صفحة المشتريات ، جاهزًا للتنزيل.

لكن هذة الحيلة لن تعمل بنسبة 100٪ مع الوقت ، وخصوصا اذا كان مالك التطبيق لا يدعم جهاز بحد عينة ، ويحتاج التطبيق نفسه إلى أن يكون متوافقًا مع جهازك.

ومثال على ذلك :- قد تتيح لك نيتفلكس ، على سبيل المثال ، تنزيل إصدار “متوافق” من التطبيق على جهاز قديم ، لكن خدمة البث تدعم فقط مجموعة من الاجهزة إذا لم يكن جهازك مدعومًا من جانبهم ، فلن يعمل أي إصدار من تطبيق نيتفلكس.