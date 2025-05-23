اليمن عاجل: بخطوات سهلة وبسيطة وآمنة.. شوف ازاي تحول فلوسك لمصر بالدولار

ناس كتير من اخواتنا مسافرين ومتغربين في الخارج وبيكون عندهم مشكلة في تحويل فلوسهم لاهلم في مصر وأحيانا بيكونوا ضحايا نصب .. ياتري هل في طريقة آمنة وبسيطة لتحويل الفلوس بالدولار من الخارج .. وآية هيا خطواتها.

المصريين العاملين بالخارج علي مدار السنين اللي فاتت كانوا عصب مهم للاقتصاد المصري، وفي الوقت اللي فات أثبتوا أنه اهم مصدر من مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج، وده اللي حققته الأرقام الرسمية اللي أعلنها البنك المركزي واللي وصلت لأكثر من 33 مليار دولار في سنة واحدة بس وتحديدا في الفترة من فبراير 2024 ولحد أبريل 2025 ودي الفترة اللي كانت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن والقرار ده كان لها عامل السحر في تحويل إيرادات المصريين العاملين بالخارج كلها لقنواتها الرسمية في البنوك بعد انتهاء وجود حاجة اسمها السوق المصري في التجارة بالعملات في مصر.

الدولار معروف عنه بيزغلل عيون الناس، وده اللي خلي المصريين العاملين يتعرضوا لمحاولات نصب كتيرة، وفضل السؤال المهم واللي محدش كتير يعرف إجابته اية هيا الطرق الآمنة والمضمونة للمصريين العاملين بالخارج لتحويل فلوسهم بالدولار لمصر بطريقة سهلة وبسيطة وأمنه.

تطبيق إنستاباي Instapay أعلن عن تطبيق خطوات جديدة لدعم التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج من خلال طرق سهله وسريعة تمكنك من تحويل فلوسك بالدولار إلى مصر، والخدمات دي جاية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتيسير المعاملات المالية.

الخدمة الجديدة اللي اتاحها البنك المركزي من خلال تطبيق إنستاباي للمستخدمين بتمكن المصريين تحويل فلوسهم من برا مصر بالدولار من خارج مصر، وبيان تحويله الي الجنيه المصري مباشرة وإيداعه في الحسابات البنكية أو المحافظ الذكية للمستفيدين في مصر.

البنك المركزي حدد سوية خطوات للمصريين العاملين بالخارج لتحويل فلوسهم من خلال تطبيق انستاباي وده بيتم عن طريق توجه العميل للبنك أو شركة تحويل الأموال في الخارج ويطلب إجراء تحويل لحظي عبر “إنستاباي” وبيحدد القيمة اللي هيحولها ويدخل د رقم الحساب البنكي أو المحفظة الذكية أو البطاقة الائتمانية في مصر، وهتوصل فلوسه في حسابه في نفس اللحظة اللي حول فيها

البنك المركزي حدد كمان حدود كمان حدود للتحويلات المالية من خلال تطبيق انستاباي عبر التطبيق وبيوصل الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للتحويلات اليومية 120 ألف جنيه، والحد الأقصى للتحويلات الشهرية 400 ألف جنيه، والمرحلة الأولى من الخدمة بتضم سبع دول رئيسية وهيا السعودية وقطر والبحرين والإمارات والأردن وعمان والكويت.