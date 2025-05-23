اليمن عاجل: استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد خفض أسعار الفائدة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة 23 مايو 2025، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو ما خالف توقعات السوق التي لم تكن تتوقع خفضًا جديدًا بعد التخفيض السابق البالغ 2.25%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4635 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5297 جنيهًا

عيار 21: 4635 جنيهًا

عيار 18: 3973 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,104 جنيهات

أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها، لتسجل الأونصة 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أسبوعين، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في الفترة ذاتها أمام سلة العملات الرئيسية.

وقد بدأت تعاملات المعدن الأصفر اليوم عند 3319 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر حاليًا عند 3312 دولارًا، وسط استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

عوامل داعمة لارتفاع الذهب عالميًا:

المخاوف من تراكم الديون الأمريكية في ظل توجهات الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق.

استمرار تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من وكالة “موديز” في نهاية الأسبوع الماضي.

ضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، ما أضاف ضغوطًا على الدولار.

القلق من السياسات التجارية الأمريكية، التي تثير حالة من الغموض في الأسواق العالمية.

وفي ضوء هذه التطورات، تظل التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب إيجابية، مع ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية الأمريكية.