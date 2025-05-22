اليمن عاجل: نجري “مناقشات مفيدة” مع سوريا ونؤكد استعدادنا لدعم إعادة بناء اقتصادها

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، عن إجراء الصندوق ما وصفته بـ “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي السوري، مشيرة إلى استعداد الصندوق لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب.

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، لصحفيين اليوم الخميس: “يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك”بحسب شبكة CNBC عربية.

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وتأتي تعليقات صندوق النقد بعد يومين من إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وهو ما جاء بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وذلك خلال زيارته للسعودية ضمن جولة في دول الخليج العربي.

وذكرت كوزاك أن الموظفين بالصندوق أجروا “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي الجديد في الحكومة السورية، وذلك بعد إعادة تشكيل الحكومة في مارس، وذلك في محاولة لإعادة بناء “فهمه” لاقتصاد البلاد.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد: “ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وأضافت كوزاك: “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.