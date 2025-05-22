اليمن عاجل: سكن لكل المصريين 7.. الحد الأقصى لمتوسطي الدخل بوحدات سكن لكل المصريين 7

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، عن الطرح الأول من المرحلة السابعة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 والمخصصة لمتوسطي الدخل.

سكن لكل المصريين 7

وتشمل المبادرة الجديدة نحو 15 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترا مربعا، تطرح بنظام التمويل العقاري وبأولوية الحجز، على أن يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز اعتبارا من يوم 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

الحد الأقصى لمتوسطي الدخل بوحدات سكن لكل المصريين 7

وحددت الوزارة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمستحقي الوحدات بـ20 ألف جنيه للفرد

– الحد الاقصي لصافي الدخل شهريا 25 ألف جنيه للأسرة

-الحد الأقصى لصافي الدخل سنويا 240 ألفا للفرد

-الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي 300 ألفا للأسرة.

مقدم جدية الحجز سكن لكل المصريين 7

يتوجب على المتقدمين سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصاريف تسجيل قدرها 500 جنيه، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها، تسدد عبر مكاتب البريد المميكنة بجميع المدن والمحافظات المتاحة بها الوحدات.

وتطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%، ويبدأ مقدم الحجز من 25% من إجمالي سعر الوحدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 عاما، كما يتضمن النظام قسطا شهريا متزايدا بنسبة 7% سنويا خلال أول خمس سنوات.

المستندات المطلوبة للتقديم فى سكن لكل المصريين 7

يشترط تقديم عدد من المستندات بصيغة PDF لا يتجاوز حجمها 2 ميجابايت، وتشمل:

-استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

-إيصال سداد مقدم الحجز والمصروفات.

-صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

-شهادة إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي للمتقدم والزوجة (إن وجدت)، معتمدة و مؤرخة من جهة العمل.

-بالإضافة إلى أي مستندات إضافية توضح مصادر الدخل مثل أعمال إضافية، ممتلكات، حسابات بنكية، أو سندات.

-موظفو الحكومة وقطاع الأعمال تقديم شهادة دخل معتمدة مع بيان مدة خدمة لا تقل عن 6 أشهر.

-العاملون بالقطاع الخاص شهادة دخل موثقة تشمل بيانات الجهة، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ومدة خدمة لا تقل عن 7 أشهر.

-أصحاب الأعمال الحرة مستند تسجيل بمصلحة الضرائب، شهادة من محاسب قانوني، وسجل تجاري أو بطاقة ضريبية، مع إثبات مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 12 شهرا.

-الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات مستندات المعاش أو النفقة، ووثائق تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

-إيصال مرافق حديث، ومستند يفيد سحب مقدم حجز سابق إن وجد.

وتدعو وزارة الإسكان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة إلى مراجعة كراسة الشروط بدقة وتجهيز المستندات اللازمة للتقديم.

