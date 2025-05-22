أيفون 14 و أيفون 14 بلس ميزات ومواصفات وأسعار

لم يكن مفاجئًا لأحد ، أن شركة أبل أعلنت عن تشكيلة أيفون 14 التي طال انتظارها خلال حدثها الكبير في 7 سبتمبر. كما هو متوقع ، لدينا أربعة أجهزة أيفون جديدة ، وهما “جهازي أيفون قياسيان ” وجهازان “برو”. في حين أنه من الصعب دائمًا اختيار هاتف جديد ، فإن الأمر صعب هذا العام بشكل خاص.

https://www.youtube.com/watch?v=ehbmC1irQuY

والسؤال ما هو طراز أيفون 14 الذي يجب أن أشترية؟

ما الجديد في ايفون 14 و ايفون 14 بلس؟

لنبدأ بأجهزة أيفون “القياسية”: هذا العام ، الغت أبل هاتف ايفون مني من الحسابات هذا العام، وهو أمر مخيب للآمال. من الواضح أن هذا يعني أن أيفون 12 ميني و أيفون 13 ميني لم يتم بيعهما كما كانت تأمل شركة أبل ، ولكن كان من الرائع رؤية خيار للأشخاص الذين لا يريدون حمل هاتف ذكي ضخم.

لدينا الآن جهاز أيفون 14 المعتاد بحجم 6.1 بوصة ، ولكن لدينا أيضًا جهاز أيفون 14 بلس بحجم 6.7 بوصة، هذا الأيفون اتي أول من يأتي بالشكل الأكبر في جهاز عادي غير أجهزة الأيفون برو. لهذا السبب أعادت أيل لقب “بلس” عملا ان اخر جهاز من طراز البلس كان ايفون 8 بلس.

الشاشة في هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

دعنا نتحدث أكثر عن تلك الأجهزة، مثل العام الماضي ، كلاهما يملك شاشة OLED. تبلغ دقة جهاز أيفون 14 2،532 × 1،170 بكثافة 460 بكسل لكل بوصة (نقطة في البوصة) ، بينما تبلغ دقة أيفون 14 بلس 2،778 × 1،284 بدقة 458 بكسل في البوصة. يصل كلاهما إلى 800 شمعة سطوع بشكل طبيعي ، ولكن عند عرض محتوى HDR يمكن أن يصل إلى 1200 شمعة.

تسارع أبل إلى الترويج لعمر البطارية في أيفون 14 بلس ، واصفة إياه بأنه “أفضل بطارية في أجهزة الأيفون ” مع ما يصل إلى 26 ساعة من وقت تشغيل الفيديو. بالمقارنة حصل أيفون 14 على 20 ساعة من تشغيل الفيديو. نظرًا لكون شركة أبل ، فإننا لا نحصل على مقاييس مثل mAh ، أو حتى شاشة عامة في الوقت المحدد ، لكنني متأكد من أن المراجعين سيبذلون قصارى جهدهم خلال الأسابيع المقبلة لتقديم هذه الإحصائيات إلينا.

المعالج في هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأداء ، فقد اتبعت أبل نهجًا مثيرًا للجدل مع أيفون 14 و أيفون 14 بلس حيث تستخدم هذه الأجهزة شريحة A15 Bionic ، نفس المعالج الموجود في تشكيلة أيفون 13، وهو ما يبدو ان أيفون 14 الجديد مطابقًا لمواصفات هاتف 13 السابق .

هذا العام ، على الرغم من أيفون 14 هاتف جديد ولكن إذا كنت تملك أيفون 13 ، فهذا ليس عرضًا مغريًا، إذا كان جهاز ايفون الخاص بك أقدم من ذلك فقد يبدو أنه من الأفضل لك شراء هاتف أرخص مثل أيفون 13بسعر ارخص من أيفون 14. قد يكون الأمر كذلك ، ولكن دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الجديدة الأخرى أولاً قبل إجراء هذا الحكم، في حين أن شريحة A15 قد تكون هي نفسها ،

مزايا الكاميرا في هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

فقد تم تحسين الكاميرات ، تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل على مستشعر أكبر من العام الماضي ، بفتحة f / 1.5 تسمح بدخول 49٪ إضاءة أكثر.

يأتي الطراز 14 أيضًا مع المحرك الفوتوني ، الذي يبدأ Deep Fusion وهذا يعني أنها تأخذ المزيد من البيانات ، والتي تستخدمها بعد ذلك لإنتاج صور أكثر تفصيلاً. قامت أبل أيضًا بتحسين أداء الإضاءة المنخفضة ، وهو تغيير مرحب به دائمًا.

ومع ذلك ، فإن إضافة الكاميرا المفضلة لدي هي كاميرا الصور الشخصية ، حيث أضافت أبل أخيرًا ضبط تلقائي للصورة. في جميع أجهزة أيفون سابقًا ، كنا عالقين مع تركيز ثابت ، ولكن الآن يمكن لكاميرا TrueDepth متابعة التركيز ، مكتملًا بعدسة فتحة f / 1.9. إضافة الكاميرا المفضلة الثانية لدي هي Action Mode ، وهي ميزة جديدة لتثبيت الفيديو تبدو رائعة عندما تم عرضها في عروض أبل التوضيحية.

إذا نجح الأمر كما يقولون ، فسيغير قواعد اللعبة لكل من الأفلام المنزلية وصانعي الأفلام على حدٍ سواء وعند الحديث عن الفيديو ، يدعم الوضع السينمائي الآن 24 إطارًا في الثانية.

بطاقة SIM في هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

في خطوة لم أكن أتوقعها ، قتلت شركة أبل بطاقة SIM ومعها بطاقة كل شيء eSIM الآن وخصا في نسخ الولايات المتحدة .

الإتصال عبر القمر الصناعي في هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

يأتي iPhone 14 و 14 Plus أيضًا مزودًا بـ Crash Detection ، وهي ميزة جديدة من أبل تستخدم جيروسكوب نطاق ديناميكي عالي لتحديد متى تعرضت لحادث، يقوم اكتشاف الأعطال بالاتصال بخدمات الطوارئ ، ويشارك موقعك ، وينبه جهات اتصال الطوارئ نيابة عنك. هذه الميزة جديدة أيضًا في Apple Watch Series 8 ، وإذا كان لديك كل من أيفون 14 و ساعة أبل طراز 8 ، فسيعملان معًا لتزويدك بالمساعدة التي تحتاجها.

ميزة أمان رائعة أخرى هي Emergency SOS عبر القمر الصناعي ، والتي تدير اتصالات الطوارئ SOS الخاصة بك من خلال الأقمار الصناعية بدلاً من الأبراج الخلوية. هذه ميزة ممتازة وخصوصا في المناطق التي بها خدمة خلوية منخفضة أو معدومة. حتى أنه يرشدك إلى المكان الذي توجه فيه هاتفك حتى تتمكن دائمًا من استهداف الأقمار الصناعية.

أسعار هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

أيفون 14 من 799 دولارًا

وأيفون 14 بلس من 899 دولارًا

الوان هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

ويأتي في خمسة ألوان: أزرق ، بنفسجي ، منتصف الليل ، Starlight ، و Product Red.

المزايا الاخرى هواتف أيفون 14 و أيفون 14 بلس

لا تزال هناك ميزات جديدة هنا. ستبدو الصور ومقاطع الفيديو أفضل في 14 ، والميزة الأبرز انك لم تعد بحاجة إلى إنفاق 1099 دولارًا للحصول على جهاز iPhone بحجم 6.7 بوصة.

يمكنكم مشاهدة تفاصيل الجهازين الأخرين في الصفحة التالية : هواتف أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس ميزات ومواصفات وأسعار