اليمن عاجل: الشورى لتنظيم الإعلام: جودوا واضبطوا محتوى التنشئة والشباب والرياضة

طالب مجلس الشورى من هيئة تنظيم الإعلام بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير مبادرات لدعم ريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الإبداعية، وأكد في ذات القرار أن على الهيئة دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة.

وأصدر مجلس الشورى قرار أخر دعا فيه صندوق النفقة إلى القيام باستكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية.



وفي سياق قرارات هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بـدراسة توزيع خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية.

ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق, والعمل على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية.

وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي توسيع نطاق خدماتها التقنية المقدمة للمتاجر الإلكترونية.

ودعا في قراره المؤسسة إلى إجراء تقييم شامل لأداء الشركات التابعة لها أو التي تملك فيها حصصًا ونسب التوطين فيها, مطالبًا المؤسسة بتبني خطة متكاملة لتنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل ورفع القدرة التنافسية, وتبني سياسة شاملة؛ للاستدامة البيئية في عملياتها اللوجستية تعمل على تحول ممارسات المؤسسة إلى صديقة للبيئة.

إلى ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالافصاح عن مدى صحة الدراسات المنشورة من مراكز الأبحاث العالمية عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب.

وطالب الهيئة أيضا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفاديًا لأيّ مسببات لحساسية الطعام.