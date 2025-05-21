اليمن عاجل: الموارد الأجنبية قادرة على تغطية استخدامات مصر بالكامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي حملت الإشادة بما حققته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرنامج الوطني.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك ضرورة للاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي تشير إلي تجاوز نسبة النمو العام القادم لـ 4.2%، وانخفاض لمؤشرات الدين والعجز الكلي في الموازنة وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع نصيب القطاع الخاص في المشروعات ليصل الي 65% في الموازنة القادمة وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح، أنه خلال لقاءه الرئيس السيسي، رفقة محافظ البنك المركزي، تم عرض مؤشرات السياسة النقدية، وعلى مدار الشهرين الماضيين وبالتحديد الشهر الماضي الموارد الأجنبية قادرة على تغطية استخدامات مصر بالكامل بما فيها المواد البترولية، لتلبية احتياجات الدولة سواء للبترول أو الكهرباء أو الصناعة.

وتابع: وصلنا الي مرحلة أن موارد الدولة من العملة الصعبة تغطي الاستخدامات وطلبات الدولة دون تقييد النشاط الصناعي والانتاج، ولا يوجد طلبات متأخرة ولا قوائم انتظار في الافراج الجمركي، والأمور مستقرة”.