أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس ميزات ومواصفات وأسعار

م الجديد في أيفون 14 برو | أيفون 14 برو ماكس

الايجابيات هذا العام في مؤتمر أبل رائعة ولا يقتصر الأمر على إضافة بعض الميزات الرائعة المذكورة فحسب ، بل يقومون بتحسينها دائما حسنًا ، نحن دائما ما نتوقع منهم ذلك إذا قررت أبل وضع اسم “Pro” على هواتفها من الطراز الثاني. إليك ما يجعل أجهزة الجديدة الجديدة مميزة.

على الفور ، التغيير الأكبر هو في كاميرا TrueDepth لم يعد هناك شق. الآن ، لدينا “الجزيرة الديناميكية” ( لذا أبل) ، وهي عبارة عن قطع في اعلى الشاشة تستهلك مساحة أقل من الشاشة، وتتفعل وتتحول إلى تنبيهات وإشعارات مختلفة.

لن أكذب: أنا حقًا أحب هذه الميزة. بالتأكيد ، لن يكون هناك انقطاع عند استخدام الهاتف، ولكن ، بصراحة ، قامت أبل بعمل رائع في تنفيذ هذه التنبيهات الديناميكية. يتوسع الفصل ويتقلص اعتمادًا على ما يحدث على جهاز أيفون الخاص بك: تشغيل الموسيقى ، واتجاهات GPS ، وتغيير مصادر الصوت ، غيرها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تقسيم الجزيرة الديناميكية إلى منطقتين عند الحاجة ، مما يمنحك المزيد من المعلومات في لمحة واليك الفيديو التوضيحي.

https://www.youtube.com/watch?v=WuEH265pUy4

الشاشة في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

مثل أيفون 14 وأيفون 14 بلس، يتميز أيفون 14 برو و 14 برو ماكس بشاشة 6.1 بوصة و 6.7 بوصة على التوالي. تبلغ دقة أيفون 14 برو 2،556 × 1179 بدقة 460 بكسل لكل بوصة ، بينما يأتي أيفون 14 برو ماكس مع دقة عرض تبلغ 2،796 × 1،290 بدقة 460 بكسل في البوصة. هذه الشاشات ساطعة ، تصل إلى 1600 شمعة في المعتاد ، و 2000 شمعة مع محتوى HDR.

ميزة Always On Display في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

هذا العام ، أضافت أبل أخيرًا عرض Always-On إلى المحترفين تستفيد هذه التقنية من شاشات التحديث المنخفضة للغاية في أجهزة أيفون، مما يسمح لنظام iOS بترك البيانات على الشاشة دون استهلاك الكثير من طاقة البطارية. لذلك تعد ميزة AOD رائعًه .

البطارية في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

عمر البطارية رائع أيضًا ، وفقًا لمقاييس تشغيل الفيديو الغريبة من أبل ، بالطبع ، تأتي بـ 23 ساعة على أيفون 14 برو و 29 ساعة على أيفون 14 برو ماكس. يعتبر مقياس Max غريبًا ، مع الأخذ في الاعتبار أنه أطول بثلاث ساعات من أيفون 14 بلس، لكن أبل تصف أيفون 14 بلس بأنه أفضل بطارية في أجهزة أيفون.

ربما يكون ذلك بسبب قيام أبل بتقييم Plus عند 100 ساعة من تشغيل الصوت و Pro Max عند 95.

المعالج في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

أوه ، ما هذا؟ هاتف أيفون جديد بشريحة ومعالج جديد؟ حسنًا ، أحهزة البرو والبرو ماكس وحدهم هم الذين حصلوا على شريحة A16 Bionic هذا العام ، لكنها ترقية تستحق. تحتوي هذه الرقاقة على 16 مليار ترانزستور ، وهي أول رقاقة من أبل يتم تصنيعها باستخدام عملية أربعة نانومتر.

باختصار ، هذة الشريحة او المعالج يستحق. كما هو الحال مع كل شريحة جديدة من أبل ، فهي أفضل معالجات على هواتف الأيفون والهواتف الذكية الأخرى من الشركات المنافسة على الإطلاق .

الكاميرا في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

الكاميرات هي المكان الذي تتألق فيه أجهزة أجهزة برو هذه حقًا.

يتميز أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة ƒ / 1.78 ومستشعر رباعي النواة.

هذا المستشعر أكبر بنسبة 65٪ من المستشعر الموجود في أيفون 13 برو، والذي يمكّن أبل من إضافة خيار تكبير 2x فيما يسمونه “الجودة البصرية”.

يمكنك الآن الاختيار من بين تكبير 0.5x و 1x و 2x و 3x على كل من أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس .

الميزات الجديدة في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

لا تنسَ ، بصرف النظر عن الميزاتة الواضحة الخاصة بـ أيفون 14 ، يأتي البر والبرو ماكس مع جميع الخيارات الرائعة التي ذكرتها في مقالنا عن اجهزة أيفون 14 و أيفون 14 بلس ، بما في ذلك وضع الإتصال عبر القمر الصناعي وميزات الأمان والاتصال بالطوارىء .

الألوان المتاحة في هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

هواتف المحترفين برو و برو ماكس تأتي بأربعة خيارات للألوان: ديب بيربل ، وذهبي ، وفضي ، وأسود فلكي.

أسعار هواتف أيفون 14 برو و أيفون 14 برو ماكس

يبدأ سعر أيفون 14 برو بسعر 999 دولارًا.

ويبدا سعر أيفون 14 برو ماكس 1099 دولارًا.

وهو أمر جدير بالملاحظة والأسعار على الأجهزة الإحترافية منطقي هذا العام ، حيث يبدأ أيفون 14 برو بنفس السعر الذي كان عليه أيفون X في عام 2017 ،