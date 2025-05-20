هل يجب شراء آيفون 14 إليك الدليل المفصل عن الأجهزة الجديدة

في هذة الصفحة سوف نقدم اقتراحتنا لكم حول اي هاتف ايفون يجب ان اقوم بشراءه بناء على بعض المعطيات والمواصفات.

لقد قمنا بتقديم توضيح شامل عن الهواتف الأربعة المطروحة يوم امس في 7/9/2022من قِبل شركة أبل يفضل مراجعتها قبل البدء بعملية الإختيار للجهاز الذي يناسبك ويناسب احتياجاتك.

هل يجب شراء آيفون 14

أيفون 14 و أيفون 14 بلس ميزات ومواصفات وأسعار

أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس ميزات ومواصفات وأسعار

ما هو هاتف أيفون الجديد الذي يجب أن تحصل عليه؟

نحن عادة نؤصي بأرخص هواتف أيفون يمكنك أن تشترية، حتى أجهزة أيفون الأقل تكلفة تقوم بمعظم ما تريده من أي جهاز أيفون ، وسوف توفر المبالغ التي يمكن ان تكون أكثر من المتوقع على هاتف لا تريد منه شيئاً او ميزات لا تحتاجها.

ما هو الطراز الافضل في أيفون 14

ولذلك يعتبر هذا التفكير صحيحًا على سبيل المثال أيفون 14، سوف يخدمك جيدًا يحتوي على شاشة رائعة وكاميرات رائعة وشريحة A15 سريعة وسيكون جهاز أيفون 14 ممتاز جدا به مقابل المال.

لماذا لا يجب شراء أيفون 14 الجديد

ومع ذلك للإشخاص الذين يملكون أيفون 13 ويعمل بحالة جيدة ولا يوجد به أضرار فلا ننصح بالتحديث للإيفون 14 لان أيفون 13 يملك أغلب ميزات ومواصفات أيفون 14 ونفس المعالج.

أما بالنسبة للإشخاص الذين يبحثون عن اجهزة للإحتراف والتصوير والميزات الجديدة نقول لهم ان هواتف برو وبرو ماكس هذا العام جيدون للغايه ، وحقاقا للحق قد يكلفون أكثر ، لكنكم سوف تحصلون على المزيد الميزات والادوات مقابل هذا المال ومنها ( معالج جديد وسريع ، وكاميرات أفضل ، وشاشات أكثر سطوعًا ، والجزيرة الديناميكية الجديدة (بالتأكيد ، إنها ليست ميزة أساسية ، لكنها رائعة جدًا ).

إذا سمحت ميزانيتك بذلك ، سأوجهك بحذر نحو أيفون 14 برو- ولكن فقط إذا سمحت ميزانيتك بذلك. إذا كان لديك 800 دولار فقط لتنفقها على أيفون ، فسيكون الـ أيفون 14 خيارًا رائعًا.

وإذا كان المبلغ اقل من 800 دولار ، فأنا أقول تخلى عن فكرة أيفون 14 ، وأبحث عن صفقة جيدة وأحصل على أيفون 13لإنهما نفس المعالج والمواصفات تقريبا، بعد كل شيء ، لذلك من المحتمل أن يتم دعمها طويلا طالما أن الـ أيفون 14 مشابه تماما لإيفون 14 ، في حال كنت ملزم لتوفير المال .

الآن ، هذه هي أفكاري الأولية بناءً على هذه الهواتف. ويجدر انتظار الخبرة العملية من المراجعين قبل إجراء الحكم الأخير بنفسك. إذا استطعت ، فانتقل إلى متجر أبل المحلي أو متجر هواتف ذكية وجرب الهواتف بنفسك عندما تكون متاحة. بالطبع ، قد يكون من الصعب القيام بذلك لإنها لم تصدر حاليا بالإضافة الى طرح أبل الطلبات المسبقة التي تبدأ في غضون يومين فقط ، لكننا ننصحك في صبر.

الطلب المسبق لأيفون 14 في الإمارات

عند إطلاق السلسلة الجديدة ، قالت أبل إن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة سيكونون قادرين على طلب iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone Pro و iPhone 14 Pro Max مسبقًا يوم الجمعة 9 سبتمبر مع توفرها ابتداءً من الجمعة 16 سبتمبر.

الطلب المسبق لأيفون 14

سيتمكن العملاء في أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة و 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب أجهزة أيفون 14 الجديد مسبقًا في 9 سبتمبر والتوافر اعتبارًا من 16 سبتمبر.