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اليمن عاجل: وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب محافظة دمياط

عبد الملك
عبد الملك

أعلن وزير العمل محمد جبران، على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط، عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة.

وتركز المنح التدريبية، على المهن والتخصصات التي تحددها المحافظة، وخاصة المهن المرتبطة بإنشاء موانئ دمياط الحديثة منها العمل في  الحاويات، والأوناش والكراك، والميكانيكا، والكهرباء، واللوجستيات، وغيرها.

 وأكد الوزير على التنسيق في هذا الشأن مع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، مما يعد استثمارا مباشرا في العنصر البشري.

وكان الوزير جبران، أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن منحة مماثلة لشباب محافظة بور سعيد خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة هناك.


عبد الملك
عبد الملك
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