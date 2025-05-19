الطلب المسبق وتاريخ التوفر وأسعار سلسلة ايفون 14 في الإمارات

ستتوفر أحدث سلسلة من هواتف أيفون 14 التي تم إطلاقها يوم الأربعاء للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل وستكون الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى التي ستطلق فيها شركة التكنولوجيا الأمريكية الكبرى أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية.

عند إطلاق السلسلة الجديدة ، قالت أبل إن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة سيكونون قادرين على طلب ايفون 14 ، ايفون14 بلس ، ايفون 14 برو، ايفون 14 برو ماكس مسبقًا يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر مع توفرها ابتداءً من الجمعة 16 سبتمبر.

إجمالاً ، سيتمكن العملاء في أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة و 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب أجهزة أيفون الجديدة مسبقًا في 9 سبتمبر والتوافر اعتبارًا من 16 سبتمبر ايضا.

أسعار ايفون 14 في الإمارات

قامت شركة أبل بتسعير سلسلة هواتف ايفون في دولة الامارات حسب الاسعار التالية:

ايفون 14 بسعر 3،399 درهم

ايفون 14 بلس بسعر 3،799 درهم

ايفون 14 برو بسعر 4،299 درهم .

ايفون 14 برو ماكس بسعر 4،699 درهم.

هذا وسوف يتوفر ايفون 14 و ايفون 14 بلس بالإلوان التالية : منتصف الليل والأزرق وضوء النجوم والأرجواني والأحمر .

وبسعة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

وسيتوفر iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بأربعة ألوان جديدة – أرجواني داكن ، فضي ، ذهبي ، وأسود فلكي.

يتميز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ وتصميم زجاجي غير لامع بأربعة ألوان.

يتوفر كلا الطرازين بمقاس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة ، ويشتمل كلا الطرازين على شاشة Super Retina XDR جديدة مزودة بتقنية ProMotion والتي تتميز بشاشة العرض Always-On لأول مرة على هواتف ايفون، والتي يتم تمكينها من خلال معدل تحديث جديد يبلغ 1 هرتز وتقنيات متعددة موفرة للطاقة.

يقدم iPhone 14 Pro نظام كاميرا يمكّن كل مستخدم من التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو ،بالاضافة الى التقنيات الجديدة المبتكرة مثل شاشة Always-On والجزيرة الديناميكية ، والتي توفر تفاعلات جديدة للإشعارات قال جريج جوسوياك ، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في شركة أبل.

هذا ولم تغفل أبل عن توفير إمكانات الأمان الرائدة للمستخدمين مزيدًا من الأمان ، وتقدم المساعدة عندما يحتاجون إليها في الأوقات الحرجة. ومع شريحة A16 Bionic القوية والفعالة بشكل لا يصدق كما وصفت العروض التوضيحة من شركة أبل .

ولا نغفل عن عمر البطارية الذي يدوم طوال اليوم ، يعد هذا أفضل طرازات أجهزة أيفون حتى الآن “.