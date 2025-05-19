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اليمن عاجل: رسميا.. منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا في صناعات الغذاء

عبد العزيز
عبد العزيز
بعد انتهاء المهلة التي سبق أن منحتها هيئة الغذاء والدواء لمصنعي الأغذية والمستوردين، أعلنت عن بدء التطبيق الإلزامي لمنع استخدام «الزيوت المهدرجة جزئيا» في الصناعات الغذائية تماشيا مع متطلبات اللائحة الفنية السعودية التي نصت على منع استخدامها.

وقد سبق للهيئة أن منحت المستوردين والمصنعين مهلة لذلك، وستتخذ في سبيل إنفاذ ذلك الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما تقتضيه المتطلبات.

مشاكل صحية

يأتي إجراء الهيئة وفقا للمعلن أمس، وبناء على المهام التي خولها نظام الهيئة، واستمرارا لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية، خصوصا ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالا لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية، التي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية WHO الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة، مثل أمراض القلب والشرايين.

أمراض القلب

وفقا لموقع الهيئة الرسمي، فإن الزيوت المهدرجة جزئيا تعتبر المصدر الرئيسي للدهون المتحولة في المنتجات الغذائية، وأثبتت الدراسات أن هذا المصدر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، لذلك اتخذت العديد من الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إجراءات لمنع استخدام هذه الزيوت في الصناعات الغذائية، لافتةً إلى أن هناك خلطا لدى الكثير بين مصطلح «الزيوت المهدرجة جزئيا» و«الدهون المتحولة»، حيث إن الزيوت المهدرجة جزئيا هي أحد مصادر الدهون المتحولة، ولكنها ليست المصدر الوحيد. لذلك، فإن كل الزيوت المهدرجة جزئيا ستنتج دهونا متحولة، ولكن يمكن أن تكون الدهون المتحولة من مصادر أخرى غير الزيوت المهدرجة جزئيا.

لماذا تُستخدم الزيوت المهدرجة؟

تستخدم الشركات الزيوت المهدرجة جزئيا بسبب وجود فوائد تصنيعية، ومنها زيادة فترة صلاحية المنتجات الغذائية، وتسحين القوام، وتثبيت وتحسين النكهة، وبوصفها أقل كفلة من الزيوت الأخرى.

بدائل للزيوت المهدرجة

زيت الكانولا

زيت الزيتون

زيت فول الصويا

زيت الذرة

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
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