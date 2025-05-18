تعرف على أفضل 9 أدوات لتحليل حسابات الإنستقرام

قد يكون الوصول إلى أدوات تحليلات حساب انستقرام الصحيحة أمرًا صعبًا ، وبالاضافة تاى الارتفاع الأخير في شعبية الانستجرام وإلى جانب التغييرات المتكررة في واجهة برمجة التطبيقات يجعل من الصعب العثور على حل موثوق وطويل الأجل للحصول على تحليل متكامل لحساب انستقرام، كما وردنا من بعض الزوار مطلبتنا بتقديم موضوع عن موقع تحليل حساب انستقرام نقوم بترشيحة لكم لذلك نحن هنا اليوم.

لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة شاملة من تطبيقات وأدوات تحليلات حسابات انستقرام التي يمكنك استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى الخاصة بك، ونظرًا لتنوع محتوى وميزات برنامج الانستقرام ، من الأفضل في كثير من الأحيان أن يكون لديك مصادر متعددة لرؤى انستقرام بناءً على أولوياتك.

على سبيل المثال ربما تركز على القصص والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، او تريد إنشاء حملات إعلانية مؤثرة بشكل متكرر.

بغض النظر عن أهدافك ، يمكن أن تساعدك المجموعة التالية من أدوات على إعداد التقارير المجانية والمدفوعة في انستقرام وتسريع الحصول على البيانات التي تريدها في أسرع وقت ممكن.

أذا كنت تبحث عن موقع تحليل حساب انستقرام اليك القائمة الكاملة عن هذة المواقع.

مواقع لتحليل حساب انستقرام

يعتبر موقع بلان X موقع تحليل حساب انستقرام مفضل وسهل الاستخدام عند جميع مستخدمي حسابات ويعتبر موقع للحصول على إحصائيات أي حساب انستقرام ،على عكس بعض تقارير انستقرام الاخرى في المنصات المختلفة فإنة الأكثر تعمقًا في هذه القائمة ، فإن Phlanx بسيط جدًا.

تحلل حاسبة المشاركة في Phlanx معدل المشاركة لأي حساب انستقرام معين. على الرغم من تسويق الأداة على أنها مخصصة للمؤثرين ، والشي المفضل بهذة المنصة بإنه يمكنك تحليل أي حساب انستقرام شخصي أو تجاري.

أدوات مثل Phlanx لا تقدر بثمن في اكتشاف الحسابات ذات المتابعين المزيفين أو تحديد ما إذا كانت مشاركات المؤثر تتلقى مشاركات وتفاعلات طبيعية بالاضافة الى انه يمكن أيضًا استخدام Phlanx لتتبع مشاركة المنافسين بالإضافة إلى حسابك الخاص.

Notjustanalytics من المواقع المعروفة لحليل حسابات الانستقرام ، بالإضافة إلى الموقع لديهم أيضًا تطبيق لتحليل الانستقرام وهو عملي للغاية ومعروف ولدية العديد من الميزات ومن الامور التي يقومون بتحليلها ،احسب معدل التفاعل ،مخطط المتابعين والمتابعين

،عرض الإحصائيات الخاصة بكل منشور بدقة.

هي أول أداة تحليلات اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الانستقرام ويمكنها تحليل أي البروفايل العام و تحليل المشتركين بالاضافة الى تحليل الهاشتاق لمساعدة الشركات من كل نوع وحجم على النجاح في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدون قيود أو شروط ويعتبر موقع للحصول على إحصائيات أي حساب انستقرام؟.

التحليلات الأساسية مجانية الاستخدام بنسبة 100٪ ، وقابلة للترقية إلى اشتراكات مرنة لتحليلات أكثر تفصيلا ، بالإضافة إلى مديري الحسابات الشخصية عند الطلب لإنشاء تقارير ورؤى مخصصة لك.

موقع تحليل حساب انستقرام رائع والجذاب لتحليل حسابات الانستقرام، ويمكنك من خلالة التحقق من معدل التفاعل على حساب ما ، ويمكنك:

مخطط التعليقات كامل بالاضافة الى الإعجابات لكل منشور على حدة و هذا الموقع لديه القدرة على حساب سعر الإعلانات حسب معدل تفاعل صفحتك ، ولكن للوصول إلى هذه الميزة في الموقع ، يجب عليك شراء اشتراك.

Iconosquare هي أداة تحليلات لحسابات انستقرام مصممة للوكالات والعلامات التجارية التي تدير حسابات متعددة، تتضمن ميزات النظام الأساسي وعلامة تصنيف تنافسية وتتبع نمو ،بالإضافة إلى منصة التحليلات الكاملة الخاصة بها ، تقدم Iconosquare أيضًا تدقيقًا مجانيًا لملفات تعريف الأعمال على انستقرام

وتضمن هذه الأداة أن ملفك الشخصي “كامل” ويتمسك بأفضل معاير والممارسات الصحيحة على انستجرام ويهتم بتقييم أحدث 30 منشورًا لديك بالإضافة إلى إعدادات حسابك العامة.

6- موقع TapInfluence

عند الحديث عن المؤثرين ، يمكن استخدام تطبيقات تحليلات انستقرام لتحديد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة ، وهذا بالضبط ما يفعله TapInfluence ، حيث تحلل منصة TapInfluence قاعدة بيانات تضم أكثر من 50000 مؤثر لمساعدة العلامات التجارية في العثور على الحسابات الملاءمة المناسبة لحملات المؤثرين الخاصة بهم. يمكن للشركات البحث حسب الصناعة أو علامات محددة بناءً على ما يبحثون عنه.

تقدم المنصة بعد ذلك لمحة عن المؤثرين المختلفين ، بما في ذلك معدلاتهم وتكلفة المشاركة، يساعد وجود كل هذه البيانات في مكان واحد على توفير الكثير من الوقت عند فحص المؤثرين.

يوفر TapInfluence أيضًا تقارير مرجعية في الوقت الفعلي استنادًا إلى بيانات الصناعة لمساعدة العلامات التجارية على فهم كيفية إختيار حملات المؤثرين الخاصة بهم.

7- موقع Sprout Social

يشبه موقع تحليل Sprout Social الموثقع المذكور سابقا Iconosquare من حيث أنه يجمع بين تحليلات انستقرام وأدوات إنشاء المحتوى وإدارته. لديهم أيضًا نظام أساسي قوي لتحليلات انستقرام ، ويحتوي على تقويم تحريري كامل الميزات لجدولة محتوى جديد عبر منصات الحسابات الاجتماعية المتعددة (بما في ذلك Twitter و Facebook).

7- موقع Instagram Insights

أخيرًا ، لا تهمل التقارير الأصلية المقدمة من موقع انستقرام نفسة حيث تغطي تقارير Instagram Insights مرات الظهور والمشاركة والوصول وأعلى المشاركات من بين مقاييس أخرى. يمكن تقسيم هذه البيانات على مدى بضعة أشهر أو حتى سنوات ، وهو أمر أساسي للحصول على للأداء التاريخي للحساب.

بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من الوصول إلى تحليل المتابعين والتركيبة السكانية حتى تتمكن من معرفة النسبة المئوية لجمهورك من الذكور / الإناث ، والفئات العمرية وحتى من أين يأتي الجزء الأكبر منهم.

إن معرفة متابعينك على الانستقرام مفيد بلا شك، قد يكون لديك جمهور مستهدفوتريد الوصول إليه ، ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة من يتفاعل مع منشوراتك حقًا مثل(الجنس، الدولة،الفئة العمرية، وغيرها) هي من خلال الاطلاع على تحليلات انستقرام الخاصة بك.