اليمن عاجل: إلزام 22 نشاطا بالحراسات الأمنية

ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة، بعد التعديل الذي طرأ عليها، 22 نشاطا بتوفير الحراسات الأمنية الخاصة.

وشددت اللائحة، التي أُعلنت أمس، على أن تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة «الأمن العام».

وحددت اللائحة عقب التعديل 14 نشاطا تلزم نظاما بتوفير الحراسات على مدى الساعة، ومن ذلك البنوك والفنادق والمستشفيات ومعارض السيارات ومدن الملاهي والمصانع والمستودعات والمجمعات السكنية المغلقة. كما حددت اللائحة 8 أنشطة تلزم توفير الحراسات فيها خلال ساعات الدوام، ومنها المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية، والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، وصالات الأندية الرياضية النسائية والمخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 12/1 إلى 12/15 من كل عام.



أنشطة تشملها اللائحة المعدلة

– البنوك

– الفنادق

– المستشفيات

– معارض السيارات

– مدن الملاهي

– المصانع والمستودعات

– المجمعات السكنية المغلقة

– المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية

– صالات وقاعات الأفراح والمناسبات

– العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية

– صالات الأندية الرياضية النسائية

– المخيمات

– المواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر