اليمن عاجل: خطوة بخطوة.. إزاي تقدم على شقة في «سكن لكل المصريين 7»

في الأيام الأخيرة، وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أعلن عن تفاصيل الطرح الجديد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين7” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وده بيتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

ولو عايز تحجز شقة لازم تخش على الموقع الرسمي لبنك الاسكان والتعمير، وتشوف كراسة الشروط وتقدم، وتبدأ بتحميل صور بطاقات “الزوج والزوجة” وجه وظهر في ورقة واحدة، بعد ما تسجل البريد الالكتروني وكلمة السر، بعدين هتدوس على زر أرغب في التقديم ثم استخراح رقم الاستماره، هتظهر الشاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحالة، بعد كده اختار للمحافظة والمدينة، ودوس تأكيد، وهتظهر لك رقم الاستمارة ويتم من خلاله دفع جدية الحجز والتحويل من حساب العميل نفسه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية فقط.

وبكده تكون حجزت دورك في الحصول على شقة المستقبل.