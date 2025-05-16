اليمن عاجل: قفزة في صافي الأصول الأجنبية للمركزي.. اجتماع مهم فى وزارة الكهرباء.. وتوقعات متفائلة لاقتصاد مصر

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قفزة في صافي الأصول الأجنبية للمركزي، اجتماع مهم فى وزارة الكهرباء، وتوقعات متفائلة لاقتصاد مصر.

والبداية من القطاع المصرفي.. حيث سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 11.905 مليار دولار بما يعادل 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 12.499 مليار دولار بما يعادل 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس2025 .

وسجل صافي الأصول الأجنبية 12.090 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025،مقابل 11.991 مليار دولار بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

ونروح لوزارة الكهرباء.. حيث اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمراجعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وفي ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة والربط مع مشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.

وشدد عصمت على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري على أن تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت وبكفاءة عاليه فى اطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة،موجها بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربى

ونروح للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللى أصدر تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، وذلك في إطار استمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية.

ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، و4.4% في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي.

بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.

ونروح لسوق الصرف.. حيث شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو، لتسجل العملة الخضراء داخل البنك المركزي المصري 50.32 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

وحقق الدولار في بنك مصر قيمة 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.