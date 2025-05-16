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اليمن عاجل: بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة

عبد العزيز
عبد العزيز

أطلقت “بلدي” التابعة لشركة NHC Innovation، تطبيق “بلدي+”، الذي يمثل منصة ذكية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدن المملكة وتسهيل التنقل اليومي لسكانها وزوارها.

وأوضحت الشركة أن “بلدي+” طُوِّر بسواعد وطنية ليكون أكثر من مجرد أداة للتنقل، ويقدم تجربة خريطة تفاعلية بواجهة ثلاثية الأبعاد ومحتوى محليًا دقيقًا يعكس واقع مدن المملكة، ويتكيّف مع تغيراتها.

ويتميز “بلدي+” بتقديم خدمات تنقل ذكية، تشمل معلومات لحظية حول الطرق والمواقع والخدمات، إضافة إلى إمكانيات التوجيه داخل المراكز التجارية، والتنبيه بالمطبات والعوائق والطرق المغلقة مع عرض بيانات مدمجة من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.

وأكدت الشركة أن التطبيق يعكس التزام “بلدي” بدورها ممكنًا وطنيًّا للمدن الذكية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن “بلدي+” يمثل نقلة تقنية جديدة تسهم في توفير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات السكان.


عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
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