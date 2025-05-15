ما يجب عليك القيام به قبل بيع او إستبدال جهاز ماك بوك الخاص

إذا كنت من أصحاب أجهزة الماك بوك وتريد بيعه او استبدالة وا إهدائة لإحد فهذا الصفحة مهم جدا لك ، والكل يعلم ان كل جهاز فيه من البيانات الحساسة ما قد يكون مهم جدا لصاحبة مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والحسابات المسجلة كلها عبارة بيانات الحساسة ومن الممكن ان يتم إعادة استخدامها لإغراض شخصية او مالية او إبتزازية ، لذلك قبل بيع جهاز ماك بوك من المهم أن تقوم ببعض الإمور لكي نتجنب الوقوع في بعض المشاكل التي نحن بغنى عنها .

ملاحظة : حاول دائما التأكد من أخذ نسخة احتياطية لجهازك قبل البدء بإ عملية حتى لا تفقد بينانتك.

خطوات مهمة يجب عليك اتخاذها لحماية بياناتك في الماك بوك

أسئلة يتم طرحها على مجتمعنا دائما :

كيف أقوم بمسح جهاز ماك بوك الخاص بي قبل بيعه؟ هذا أحد أكثر أسئلة التي تأتينا.

وليس كل المستخدمين لإجهزة الماك قد يعرفون ما إذا كان يجب تهيئة محرك الأقراص الثابتة اوتثبيت إصدار نظام تشغيل آخر أم لا.

لذلك إذا كان لديك جهاز ماك بوك وكنت تفكر في التخلي عنه أو التخلص منه ، فاتبع الخطوات البسيطة أدناه.

اولا: قم بتسجيل الخروج من جهاز الماك الخاص بك

قبل التخلص من جهاز ماك بوك القديم ، فإن أول ما عليك فعله هو تسجيل الخروج من أي حسابات ومسح أي بيانات شخصية لا يجب عليك بيع جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما وانت لا تزال قيد تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك وعواقب ترك الحساب مفتوح انك سوف تخاطر بأمنك وخصوصيتك.

تسجيل الخروج من iCloud

إذا كنت تستخدم ماك أو اس Catalina أو إصدارًا أحدث، فاختر قائمة ‎في الإعلى شعار أبل ‎ ‏> “تفضيلات النظام” Preferences ، ثم انقر على Apple ID. اختر “نظرة عامة” في الشريط الجانبي، ثم انقر على “تسجيل الخروج”.

‎ ‏> “تفضيلات النظام” Preferences ، ثم انقر على Apple ID. اختر “نظرة عامة” في الشريط الجانبي، ثم انقر على “تسجيل الخروج”. إذا كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من macOS، فاختر قائمة ” alt=”” /> ‎Apple‎ ‏> “تفضيلات النظام” Preferences > وانقر على iCloud، ثم انقر على “تسجيل الخروج” Sign Out.

فيديو توضيحي لتسجيل الخروج من حساب icloud

ثانيا : قم بتسجيل الخروج من iMessage

افتح تطبيق “الرسائل” Messages، ثم اختر “تفضيلات” Preferences > من شريط القائمة. انقر على iMessage، ثم انقر على “تسجيل الخروج” Sign Out.

فيديو توضيحي لتسجيل الخروج من حساب iMessage

ثالثا: قم بتسجيل الخروج من iTunes

إذا كنت تستخدم macOS Catalina أو إصدارًا أحدث ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.

افتح برنامج iTunes من شريط القائمة أعلى الشاشة أو من خلال نافذة iTunes ، اختر الحساب(Account )> التفويضات(Authorizations )> إلغاء تخويل هذا الكمبيوتر (Deauthorize This Computer). ثم أدخل Apple ID الخاص بك وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق إلغاء التفويض (Deauthorize).

فيديو توضيحي لتسجيل الخروج من حساب iTunes

رابعا: قم بمسح ماك بوك وإعادة تثبيت النظام من جديد

عديد الأسئلة التي نتلقها حول ( طريقة عمل ريستارت للماك بوك ، حذف كل شي من الماك بوك ،حذف كل شي من الماك بوك، مسح بيانات ماك بوك ،إعادة تعيين إعدادات الماك ) إذا اليكم الخطوات

بعد الانتهاء من الخطوات الاولى والثاني والثالثة ناني الان الى مسح كل الملفات والبيانات من القرص الصلب الخاص بالماك بوك وفي مايلي خطوات أعادة ضبط المصنع للماك بوك.

1- قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة ، متبوعًا بمفتاحي R + ⌘.

3- انتظر حتى يظهر شعار أبل.

4- من قائمة الأدوات X ، اختر “Disk Utility” وانقر على متابعة.

5- انقر على القرص الذي ترغب في مسحه في الشريط الجانبي ، ثم انقر فوق الزر “مسح”.

ثم أدخل التفاصيل المطلوبة:

الاسم: Macintosh HD

نظام التهيئة: APFS أو Mac OS Extended (Journaled)‎، وفقًا للموصى به في “أداة القرص”

6- للبدء ، انقر فوق الزر Erase وأدخل Apple ID إذا طُلب منك ذلك.

7- إذا كنت تريد بدء تشغيل جهاز Mac الخاص بك مرة أخرى من وحدة التخزين التي قمت بمسحها للتو، فحدد خيار “إعادة تثبيت macOS” في نافذة الأدوات ، ثم انقر على “متابعة” واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

فيديو توضيحي لإعادة ضبط المصنع في الماك بوك

https://www.youtube.com/watch?v=RxhQtos5ruc

بمجرد تنفيذ العملية ، سيتم حذف كل البيانات الخاصة بك من القرص الصلب من أي بيانات وسيكون جاهزًا للبيع او الإستبدال او التخلص منه.

كما تلاحظون أنه كلما كانت الطريقة أكثر فاعلية تحتاج المزيد من الوقت ، لذلك ستستغرق هذة الخطوات والعملية وقتًا أطول من الانظمة الاخرى ولكنها تضيف الميزة الأكبر وهي الأمانً الأكبر.