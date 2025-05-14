اليمن عاجل: لو هتاخد قرض 100 ألف من البنك التجاري الدولي CIB.. هتدفع كام كل شهر؟

يتيح البنك التجاري الدولي CIB مجموعة متنوعة من القروض الشخصية المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مع مراعاة ظروفهم الوظيفية وإمكانية تحويل الراتب إلى البنك، ما يؤثر على أسعار الفائدة السنوية المطبقة.

قرض 100 ألف من البنك التجاري الدولي CIB

وتشمل القروض الشخصية من البنك التجاري الدولي CIB تمويل شراء السلع المختلفة، بما في ذلك السيارات والمصروفات الدراسية، من خلال شراكات استراتيجية توفر للعملاء مزايا حصرية تشمل عروضا وخصومات خاصة، مما يمنحهم تجربة تمويلية مرنة وسهلة.

البنك التجاري الدولي

تفاصيل قرض 100 ألف جنيه من CIB

يقدم البنك التجاري الدولي CIB قرضا شخصيا مرنا بقيمة 100 ألف جنيه، مع أقساط شهرية ميسرة وشروط مرنة، وفي حال اختيار فترة سداد لمدة 60 شهراً، سيبلغ القسط الشهري 3,235 جنيهاً.

شروط الحصول على قرض من البنك التجاري الدولي

– الحد الأدنى للسن 21 عاماً.

– الحد الأقصى للسن 60 عاماً عند انتهاء فترة السداد.

– الحد الأدنى للراتب الصافي للحصول على البنك التجاري الدولي 10,000 جنيه للموظفين و20,000 جنيه لأصحاب الأعمال الخاصة.

– تأمين على الحياة يغطي القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض 100 ألف جنيه من البنك التجاري الدولي CIB

– استمارة طلب قرض من CIB.

– بطاقة رقم قومي سارية.

– خطاب مفردات راتب حديث أو كشف حساب بنكي لثلاثة أشهر.

– في حالة تحويل الراتب إلى البنك، لا يشترط تقديم خطاب مفردات راتب.

خطوات التقديم على قرض 100 ألف من البنك التجاري الدولي CIB

– زيارة أحد فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية.

– تقديم المستندات المطلوبة.

– متابعة إجراءات الموافقة مع ممثل خدمة العملاء.

مزايا إضافية من البنك التجاري الدولي CIB

إلى جانب القرض الشخصي ، يقدم البنك التجاري الدولي CIB برامج تمويل تصل إلى 9 ملايين جنيه بدون ضمانات، مع أقساط تصل إلى 50% من الدخل الشهري وفترات سداد تمتد حتى 8 سنوات.

كما يوفر البنك قروضاً بضمان شهادات الادخار أو الودائع بنسبة تمويل تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مع فترة سداد تتراوح بين 12 و120 شهراً وخيارات سداد متنوعة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).