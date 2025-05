ما يجب عليك فعله قبل بيع جهازك الإيفون او الإيباد

هل تريد بيع هاتفك الايفون او الإيباد ،، إذن يجب ان تقوم بهذة الأمور أولا

بعد استخدام جهاز أيفون لفترة من الزمن فيصبح جهازك عبارة عن مخزن كبير للبيانات والمعلومات مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والحسابات المسجلة بالاضافة الى جميع البيانات الحساسة التي لا تريد مشاركتها مع الآخرين مثل حسابات التواصل الاجتماعي وكلمات المرور والحسابات البنكية وغيرها الكثير. لذا ، قبل بيع جهاز الإيفون الخاص بك ، من المهم أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من كل شيء ومسح هاتفك بكفاءة عالية بعد ذلك لحفاظ على أمان بياناتك ومعلوماتك.

اذا كنت تبحث عن الجواب لهذة الإسئلة فإنت في المكان الصحيح :

كيف احذف حسابي من جهاز الايفون؟

كيف امسح بيانات الايفون قبل بيعه؟

كيف اسوي فورمات كامل للايفون؟

طريقة إعادة ضبط المصنع للايفون

إخذ نسخة إحتياطية لجهاز الأيفون

قبل بيع جهازك أو التخلي عنه أو استبداله ، يجب عليك أولاً نقل المعلومات إلى جهازك الجديد ، ثم إزالة معلوماتك الشخصية من جهازك القديم ، يجب ان لا تحذف جهات الاتصال أو التقويمات أو التذكيرات أو المستندات أو الصور أو أي معلومات أخرى على iCloud يدويًا لإن ذلك سيؤدي هذا إلى حذف المحتوى الخاص بك من خوادم أبل المربوطة بحسابك على iCloud.

استخدم هذه الخطوات لنقل المعلومات إلى جهازك الجديد

نقل البيانات والملفات والصور الى هاتف جديد

إذا كان لديك هاتف ايفون او ايباد قديم وتريد بيعه ، ولديك هاتف اخر جديد فيجب عليك نقل هذة المعلومات من الهاتف القديم الى الجديد باستخدام ميزة Quick Start لنقل المعلومات تلقائيًا من جهازك القديم إلى جهازك الجديد إذا كنت تستخدم نظام iOS 11 أو إصدارًا أحدث. اما اذا كان لديك اصدار أقدم فيمكن استخدم iTunes لنقل المعلومات إلى جهازك الجديد عن طريق أخذ نسخة إحتياطية للهاتف القديم عن طريق iTunes وإسترددها من iTunes الى الهاتف الجديد.

إزال معلوماتك الشخصية من جهازك القديم

طريقة إعادة ضبط المصنع لهاتف إيفون أو أيباد

1- إذا قمت بإقران Apple Watch بجهاز أيفون الخاص بك ، فقم بإلغاء إقران ساعة أبل.

2- قم بعمل نسخة احتياطية من جهازك كما شرحنا سابقا.

3- سجّل الخروج من iCloud و iTunes & App Store.

إذا كنت تستخدم iOS 10.3 أو إصدارًا أحدث ، فانقر على Settings “الإعدادات” > [اسمك]. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Sign Out “تسجيل الخروج”. أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك وانقر فوق إيقاف.

إذا كنت تستخدم iOS 10.2 أو إصدارًا أقدم ، فانقر فوق Settings “الإعدادات”> iCloud> ثم > Sign Out “تسجيل الخروج”. انقر فوق تسجيل الخروج مرة أخرى ، ثم انقر فوق حذف من [الجهاز] الخاص بي ، وأدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك. ثم انتقل إلى الإعدادات> iTunes & App Store > معرف أبل Apple ID > ثم Sign Out تسجيل الخروج.

4- في حال كنت تريد الإنتقال الى هاتف من نظام أخر ، فقم بإلغاء تسجيل iMessage.

5- ارجع إلى الإعدادات وانقر على عام General > نقل أو إعادة تعيين Transfer or Reset > محو كل المحتوى والإعدادات Erase All Content and Settings.

إذا كانت ميزة Find My قيد العمل ، فقد تحتاج إلى إدخال معرف Apple وكلمة المرور لإقافها. وإذا كان جهازك يستخدم الشريحة الالكترونية eSIM ، فاختر خيار مسح جهازك وملف تعريف eSIM عندما يُطلب منك ذلك.

6- إذا طُلب منك إدخال رمز المرور الخاص بجهازك، فأدخله. ثم اضغط على محو Erase.

7- اتصل بمشغل شبكة الجوال للمساعدة في نقل الخدمة eSIM إلى هاتفك الجديد أما إذا كنت لا تستخدم بطاقة SIM مع جهازك فلا داعي لهذة الخطوة.

8- قم بإزالة جهازك القديم من قائمة الأجهزة الموثوقة.

فيديو توضيحي : إعادة ضبط المصنع للايفون ومسح جميع البيانات من الهاتف

https://www.youtube.com/watch?v=g6tppaNiEHY