اليمن عاجل: بعد إطلاقه رسميا.. تعرف إيه عن بروتوكول «IPv6»

إيه هو بروتوكول «IPv6» اللي أطلقتها مصر رسميا.. وإيه علاقته بحركة الاقتصاد والنمو والشركات.. وليه الحكومة اتحركت دلوقتي للاستعانة بالنظام دا.

من ساعات مصر أطلقت حاجة اسمها الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) ودا على هامش مؤتمر إقليمي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المنتدى الدولي لبرتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6 Forum) والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)..

طيب إيه هو بروتوكول «IPv6»؟

شوف ياسيدي دا عبارة عن برامج بتدعم مزودي خدمات الإنترنت أو تقدر تقول نقلة تقنية وتكنلوجيا كبيرة وضمن تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والهدف منه تحقيق الجاهزية الكاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول «IPv6» خلال التلات سنين اللي جايين والوصول بنسبة الاعتماد الوطني على البروتوكول إلى أكتر من 80% بحلول 2030 إضافة إلى تمكين مزوّدي خدمات الإنترنت من تقديم دعم كامل للبروتوكول بنهاية عام 2026.

بروتوكول «IPv6» دا بيمثل خارطة طريق شاملة بتهدف إلى تمكين البنية التحتية الرقمية في مصر من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وضمان استدامة خدمات الإنترنت واستيعاب التوسع المتسارع في تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء زي ماقنا.

طيب فايدته ايه؟

عشان نبقي عارفين استراتيجية الحكومة المصرية دلوقتي بتستهدف تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول IPv6 في السنين الجاية.. يعني نقدر نقول إن البرتوكول دا بيعتبر بنية معلوماتية جديدة للدولة المصرية وهيساهم بشكل كبير وسريع في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في البلاد ما فيها تطبيقات الجيل الخامس والمنازل الذكية والأجهزة الشخصية القابلة للارتداء إضافة إلى تحسين تجربة مستخدمي خدمات الاتصالات زي ماقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ.

ولازم نعرف إن البرتوكول الجديد بيشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإطلاق حملات توعية شاملة لجميع الأطراف المعنية بما فيها المستخدم النهائي لضمان تطبيق سلس وآمن للبروتوكول الجديد على مستوى الجمهورية.

وطبعا تطور البنية الاساسية التكنولوجية والرقمية للدولة المصرية بيكون دافع كبير لتدفق الاستثمارات في السوق المصرية لأن الاقتصاد الحديث وتأسيس وعمل الشركات بيعتمد دلوقتي على التكنلوجيا الرقمية في كل المراحل وكمان بتعتبر الأساس في عمل شركات التكنولوجيا المصرية.. وعشان نبسطها أكتر لازم تعرف إن البنية التكنولوجية وتكنولوجيا الاقتصاد والمعلومات لاتقل اهمية عن البنية الاساسية العادية زي الطرق والموانئ واللوجتسيات والكهرباء لأن البنية الحديثة للمعلومات هي عماد الشركات والمؤسسات الاقتصادية دلوقتي وتوفرها في مصر في الوقت الحالي هيزيد من جاذبية الاسواق المصرية.

وعشان نبقي عارفين إطلاق استراتيجية دلوقتي بيعتبر استكمال سلسلة إنجازات حققتها الدولة المصرية في قطاع الاتصالات ضمن رؤية وطنية واضحة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.