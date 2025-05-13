أفضل 15 بوت bots لتطبيق تليجرام لعام 2022-2023

تليجرام هو تطبيق المراسلة الأسرع نموًا في العالم. يستخدمه 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وتستمر الأرقام في الارتفاع كل عام، بالنسبة للشركات والمؤسسات ، تعد تليجرام قناة اتصال مفيدة توفر العديد من الميزات المفيدة.

تليجرام هو تطبيق مراسلة آخذ بكسب شهرة كبيرة في عام 2022 وهو تطبيق يملك الكثير من الميزات المفيدة الملائمة للإفراد والشركات ، لعل واحدة من أكثر الوظائف شعبية في تليجرام هي البوت Telegram Bot. نظرًا لوجود الكثير من البوت المتاحة الآن ، سنشرح ما تفعله هذة البوتات وكيفية استخدامها ، ونذكر أفضلها لعام 2022 في قائمة تليجرام .

على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين البحث عن حسابات عبر شريط البحث في صندوق البحث وهذا يجعل من السهل العثور على حسابات الأعمال. علاوة على ذلك ، لا توجد تكاليف مرتبطة بإرسال رسالة إخبارية أو إشعار. ومع ذلك ، هناك سبب كبير آخر لاستخدام خدمة المراسلة لعملك عبر روبوتات تليجرام.

بدأت العديد حسابات الشركات في استخدام برامج الروبوت في قنواتها أو مجموعاتها الخاصة … وهي رائعة ! هذا هو سبب في أننا قمنا بتجميع قائمة لأفضل عشرة روبوتات في تليجرام في عام 2022.

ما هو بوت تليجرام وكيف يتم إنشائه؟

بوت تليجرام هو برنامج يوفر وظائف وأتمتة يمكن لمستخدمي تليجرام دمجها في محادثاتهم أو قنواتهم أو مجموعاتهم ويمكن إعدادها إما باستخدام منشئ البوت الخاص بـ تليجرام ، أو Botfather ، أو Telegram bot API. هذا الأخير يوفر المزيد من الاحتمالات للمطورين.

أمثلة على حالات الاستخدام لروبوتات تليجرام هي:

النشرات الإخبارية الآلية

دفع المحتوى من وسائل التواصل الاجتماعي أو المدونات إلى Telegram

نظام معلومات في الوقت الحقيقي

التأهيل المسبق / دعم المستوى الأول لخدمة العملاء

أسئلة وأجوبة

واجهة محل افتراضية

إدارة الملفات

الترجمات

1. (Quran Bot): القرآن الكريم

بوت القران الكريم يعتبر من أفضل البوتات على تليجرام ، للاستماع الى القرآن الكريم بصوت القراء المفضلين كل ما عليك هو الدخول على صفحة البوت ثم أختر السورة والشيخ من الخيارات المتاحة، وسوف يقوم البوت بارسال السورة بصوت الشيخ الذ قمت بإختياره بصيغة MP3 وبسرعة فائقة.

رابط البوت

2.Skeddy (SkeddyBot): أداة تذكير المحادثة

بوت يعمل كأداة تذكير يمكنك التحدث إليه ايضا، ويمكنك من ان تضيف ملاحظاتك للتذكير الذي تريد تعيينه داخل دردشة تليجرام ، وأدخال الوقت والتاريخ ، ثم يقوم Skeddy بعد ذلك بضبط المنبه تلقائيًا ، وستتلقى إشعار دردشة في تليجرام عندما يحين الوقت.

رابط البوت

3. Botfather (botfather): روبوت لإنشاء روبوتات

هو بوت رسمي مقدم من تليجرام يمكن للمستخدمين إنشاء روبوتات على تليجرام وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. هذا يجعل Botfather نقطة البداية لمعظم الروبوتات على منصة تليجرام .

رابط البوت

4. (newfileconverterbot) محول الملفات : تحويل كل شيء تقريبًا

مع بوت محول الملفات ، لديك برنامج ومنصة كبيرة في متناول اليد. يمكنه تحويل أي تنسيق ملف إلى تنسيق آخر. ما عليك سوى إرسال ملف من هاتفك عبر تليجرام إلى الدردشة ، وسوف يتعرف محول الملفات على التنسيق ويمنحك خيارات التحويل عبر أزرار الدردشة. بعد اختيار التنسيق الذي تريد تحويل ملفك الية، وبعدها سوف يتم تحويل الملف وارسالة اليك ويمكنك تنزيله.

رابط البوت

5. (FB Video Download Bot): تحميل فيديو من الفيسبوك

يمكنك استخدام بوت FB Video Download لتنزيل مقاطع فيديو من فيسبوك. كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الفيديو من فيس بوك ولصقه في محادثة التليجرام عبر صفحة الروبوت.

رابط البوت

6. (Sticker Downloader): تحميل الملصقات

يمكنك استخدام هذا التطبيق لتنزيل أي ملصق تليجرام بتنسيقات jpg و png و webp أو حزمة ملصقات كاملة على شكل مضغوط. يمكنك استخدام هذه الملصقات على تطبيقات المراسلة الأخرى أو كجزء من حزمة ملصقات مخصصة.

رابط البوت

7. (GameBot) : العاب عبر تليجرام

GameBot هي واحدة من أكثر الروبوتات الرسمية على تليجرام حيث يسمح لك بلعب ألعاب عبر تليجرام مع الأصدقاء ويربطك ببعض نماذج الألعاب عند بدء تشغيل صفحة البوت، فإنه يقدم لك رسالة. فقط انقر على” العب مع الأصدقاء “، ثم اختر دردشة وحدد لعبة.” اختر صديقك ولعبتك ، وبعد ذلك ستتمكن من بدء لعبتك.

رابط البوت

8. AirTrack (airtrack_bot): ابحث عن الرحلات الجوية وتتبعها

حالة استخدام أخرى مثيرة للاهتمام للغاية لروبوت على تليجرام وهي AirTrack . يمكن للمستخدمين استخدام AirTrack كتطبيق للعثور على الرحلات الجوية دون الحاجة إلى البحث في الإنترنت بنفسك ، أو حتى فتح متصفح الإنترنت. كل ما عليك فعله هو إدخال مطار المغادرة ، ووجهتك ، وتواريخ الرحلتين (أو رحلة واحدة إذا اخترت خيار الاتجاه الواحد) وستوفر لك AirTrack أرخص العروض.

رابط البوت

9. File to bot (filetobot): تخزين سحابي مجاني

بوت File to bot هو عبارة عن كلاود لحفظ الملفات عليها ، يمكنك تنظيم ملفاتك المحفوظة وإنشاء رموز QR ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ما عليك سوى نشر الملف في الدردشة ، وسيتولى الروبوت الباقي.

رابط البوت

10. (URL Shortener Bot) تقصير الروابط

يقوم بوت تقصير عناوين روابط الانترنت الطويلة ، باستخدام مواقع مثل bit.ly و tinyurl.com. يمكن أن تكون عناوين URL الطويلة غير عملية وغير قابلة للقراءة ، كما أن أداة تقصير الروابط عبر هذا البوت ان تجعلها أكثر قابلية للإدارة.

رابط البوت

11. (VoicyBot) : تحويل الصوت الى نص

يقوم بوت Voicy بتحويل أي رسائل صوتية وملفات صوتية ورسائل فيديو إلى نصوص.

رابط البوت

12. (VoteBot) : إنشاء استطلاعات

بوت التي تتيح لك إنشاء استطلاعات الرأي واستخدامها في القنوات أو الدردشات.

رابط البوت

13. (instasave) : حفظ مقاطع الفيديو من انستقرام

يساعدك هذا البوت على تنزيل وتحميل الصور / مقاطع الفيديو / ريلز / ستوري من الانستقرام ، كل ما عليك فقط ارسال رابط الصورة او مقطع الفيديو وسوف يرسله لك البوت محمل وجاهز للحفظ.

رابط البوت

14. (tiktokddbot) : حفظ مقاطع الفيديو من تيكتوك

يساعدك هذا البوت على تنزيل وتحميل الصور / مقاطع الفيديو / ستوري من التيكتوك ، كل ما عليك فقط ارسال رابط الصورة او مقطع الفيديو من التيكتوك وسوف يرسله لك البوت محمل وجاهز للحفظ.

رابط البوت

15. (AppFollow Bot): افضل التطبيقات الهواتف

يُعد العثور على افضل التطبيقات والالعاب والثيمات وغيرها للهواتف الذكية ، مهمة شاقة خاصًة مع توفر ملايين التطبيقات على المتجر. باستخدام بوتات اكتشاف التطبيقات ، مثل AppFollow ، يمكنك معرفة افضل التطبيقات وأكثرها شعبية في فئة معينة . و يمكن الوصول إليها و تنزيلها. ايضًا العثور على التطبيقات البديلة بالإضافة إلى التطبيقات ذات التصنيف الأعلى.

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