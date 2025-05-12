اليمن عاجل: وزير العمل يلتقي وفدا من شركة “إيلو للإستشارات والخدمات المتكاملة”

التقى وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الإثنين ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع وفدِ من شركة E-LAW “إيلو للإستشارات والخدمات المتكاملة”، برئاسة اللواء سعيد شوقي، وهي شركة تأسست وفقاً للقوانين المصرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية فنياً وقانونياً من خلال نخبة من المتخصصين.

وجاء ذلك لمناقشة سُبل التعاون في التحقق من الشهادات والخبرات التي يجب أن تمتلكها الكوادر المصرية قبل السفر إلى الخارج.

تطوير منظومة التدريب المهني

وأكد الوزير جبران على أن “الوزارة” تتعاون مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب المصري لتلبية احتياجات سوق العمل، وأن التأكد من إمتلاك الكوادر المصرية المهارات والخبرات اللازمة، وشهادات قياس مستويات المهارة والحرفة ،هو جزء من تطوير تلك “المنظومة” ، بهدف الحفاظ على حقوق وواجبات العامل المصري في الخارج ، وإستدامته في العمل دون مشكلات أو تحديات.