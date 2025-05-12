اليمن عاجل: واشنطن تنزع فتيل الغضب الصيني.. وتحذير سعودي للعمالة المساندة المتغيبة.. تراجع أرباح أرامكو.. وقفزة في قيمة الأندية العالمية المملوكة للعرب

رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.

البداية من الولايات المتحدة حيث عبر وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اليوم الأحد عن تفائله بسير المفاوضات مع الصين.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن، مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اجتمعوا مرة أخرى اليوم الأحد في جنيف لاستئناف محادثات بدأت مطلع الأسبوع بهدف تهدئة حرب تجارية تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالمحادثات مع الصين في سويسرا، أمس السبت، وقال إن الجانبين تفاوضا على إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية… بطريقة ودية، ولكن بناءة.

الخبر التالي من الخليج العربي حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن مهلة لـ “تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة” اعتباراً من 11 مايو 2025م وتمتد لمدة 6 أشهر.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الإجراء يهدف إلى منح العمالة المساندة وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل من خلال إجراءات مؤتمتة على منصة “مساند” بحيث تُتاح لصاحب العمل الجديد تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لمنصة “مساند” واستكمال الإجراءات بشكل آلي مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.

مازلنا في الخليج العربي والخبر التالي في جولتنا العالمية حول ارتفاع التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) في العام 2024 ، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في العام 2023، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد في طوكيو إن الشراكة بين دولة الإمارات واليابان ستشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ومن أخبار الشركات في جولتنا العالمية تراجعت أرباح شركة “أرامكو السعودية” خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.6% إلى 97.54 مليار ريال، وسط زيادة في تكاليف التشغيل واستمرار تراجع أسعار النفط.

جاء ذلك مقابل ارتفاع إيرادات الشركة، التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 405.65 مليار ريال، وهي أدنى من توقعات المحللين البالغة 409.742 مليار ريال.

الخبر الأخير في جولتنا العالمية حول بيزنس كرة القدم عربيا.

حيث جاءت خمسة أندية مملوكة عربياً ضمن أغلى 25 نادياً لكرة القدم في العالم.

والأندية هي: “مانشستر سيتي” الإنجليزي و”نيويورك سيتي” الأميركي التابعان لمجموعة سيتي لكرة القدم التي يمتلكها نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد، و”باريس سان جيرمان” المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية، و”نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، و”أستون فيلا” الإنجليزي الذي يمتلكه الملياردير المصري ناصف ساويرس.

الأندية الخمسة المملوكة عربياً برزت في النصف الأعلى من قائمة أغلى 50 نادياً لكرة القدم في العالم التي أعلنها موقع “سبورتيكو” الأمريكي، والتي تشمل 19 نادياً أميركياً، و14 نادياً إنجليزياً و5 أندية إيطالية، وثلاثة أندية إسبانية، ومثلها من الدوري الألماني، وناديين من كل من فرنسا، والمكسيك، ونادٍ هولندي، وآخر برتغالي.