كيفية استخدام تحويل الكلام إلى نص في Microsoft Word

كيف تحول الصوت الى نص في الوورد؟

بينما تعد الكتابة بالتأكيد الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء المستندات وتحريرها في Microsoft Word ، فأنت لست مقيدًا باستخدام لوحة المفاتيح بعد الان ، حيث يدعم Word تحويل الكلام إلى نص ، والذي يتيح لك إملاء كتابتك باستخدام صوتك.

يعد تحويل الكلام إلى نص في Word ملائمًا ودقيقًا بشكل مدهش ، ويمكن أن يساعد أي شخص لديه مشكلات في الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح العادية.

كيفية استخدام خدمة تحويل الصوت إلى نص في وورد اونلاين

في حال كنت لا تملك نسخة حديثة من مايكروسوفت ورد على جهازك او لا تملك هذة الميزة فيمكنك استخدامها من موقع مايكروسوفت اونلاين بإاتباع الخطوات التالية

1. قم بإنشاء حساب على outlook او قم بتسجيل الدخول اذا كنت تملك بريد الالكتروني على hotmail, live, outlook

2. اتبع رابط مايكروسوفت اونلاين من هنا

3. مستند جديد فارغ او بالانجليزية New blank document.

4. بعد فتح برنامج مايكروسوفت ورد سوف ترى ميزة تحويل الصوت الى نص كما هو موضح ( الصورة التي في الاسفل).

ملاحظة : يمكنك استخدام تحويل الكلام إلى نص في Microsoft Word بنفس الطريقة على كل من أنظمة Mac و PC.

كيفية استخدام ميزة تحويل الصوت إلى نص في مايكروسوفت وورد

تأكد اولا: تأكد من أن لديك ميكروفون متصل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكن ، ومن الممكن الميكروفون مدمجًا أيضا، مثل بعض أجهزة الكمبيوتر المحمول (اللابتوب) ، أو إستخدم ميكروفون منفصل يتم توصيله بمقبس USB أو مقبس صوت.

لا يهم نوع الذي تستخدمه ميكروفون ، على الرغم من أن أفضل نوع من الميكروفونات لاستخدامه هوميكروفون مع سماعة الرأس ، حيث لن تحتاج إلى ان تتصارع مع الضجيج في الخلفية ان وجددت مثل الميكروفون المدمج.

1. افتح برنامج مايكروسوفت وورد

2. تأكد من أنك تشاهد في علامة التبويب من “الصفحة الرئيسية لبرنامج وورد” وفي أعلى الشاشة إشارة المايكريفون ، ثم انقر فوق “إملاء”.

3. يجب أن تسمع صوتًا ، وسيتغير زر الإملاء ليشمل ضوء تسجيل أحمراذا لاحظت النقطة الحمراء فإنه الآن يستمع إلى إملاءاتك.

4. تحدث بوضوح ، ويجب أن يقوم برنامج Word بكتابة كل ما تقوله في المستند الحالي، تحدث بصوت عالٍ ، ويمكنك أيضًا قول “سطر جديد” ، والذي له نفس تأثير الضغط على مفتاح Enter.

5. عند الانتهاء من الإملاء ، انقر على “إملاء” مرة ثانية أو أوقف تشغيله باستخدام صوتك بقول “إيقاف تشغيل ميزة الإملاء”.

لا يزال بإمكانك الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح أثناء تشغيل الإملاء ، ولكن إذا نقرت خارج البرنامج أو قمت بالتبديل إلى برنامج آخر ، فسيتوقف الإملاء .

6- هل تريد تغيير اللغات؟ يمكنك النقر فوق السهم المتجه لأسفل على زر الإملاء لاختيار اللغة التي تريد التحدث بها من بين تسع أو نحو ذلك. قد ترى أيضًا المزيد من “لغات المعاينة” ، والتي لا تزال في مرحلة تجريبية وقد تكون أقل دقة.

بدائل مايكروسوفت وورد تستخدم لتحويل الكلام إلى نص

لست مقيدًا باستخدام ميزة الإملاء المضمنة في Word، هناك العديد من تطبيقات تحويل الكلام إلى نص المتاحة والتي يمكنك استخدامها وأشهرها ، Googl le Doc ، يقوم بنفس نوع التعرف على الصوت مثل Word’s Dictate ، ولكنه يتيح لك أيضًا التحكم في تنسيق النص وإجراء تعديلات على النص الخاص بك باستخدام صوتك. إنها ميزة رائعة حقا عليكم تجربتها.

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