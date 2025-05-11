ما هو مفتاح Fn ولماذا يوجد على لوحة المفاتيح وما هي إستخداماتة

ما هو مفتاح Fn الموجود في لوحة المفاتيح ؟

ربما لاحظت وجود مفتاح على لوحة المفاتيح يسمى “Fn” ، هذا المفتاح Fn يرمز إلى الوظيفة function ، ويمكن العثور عليه على لوحة المفاتيح بالقرب من زر المسافة او بالقرب من Crtl أو Alt أو Shift ، ولكن لماذا يوجد هناك؟

ببساطة ، يوفر مفتاح Fn للمستخدم خيارات ووظائف جديدة مع مفاتيح F الموجودة في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح ، وتشير الى اختصارات لأداء بعض المهمات مثل التحكم في سطوع الشاشة ،وتشغيل / إيقاف تشغيل Bluetooth ،وتشغيل / إيقاف تشغيل WI-Fi.

تم ترقيم المفاتيح الوظيفية بالرقم F1 و F2 و F3 وما إلى ذلك حتى F12 ، وقد تم استخدامها لسنوات عديدة على لوحات المفاتيح القياسية ولكنها أصبحت أكثر أهمية مع تطوير الكمبيوتر المحمول.

ماذا يفعل مفتاح Fn في الكيبورد؟

نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) بها ميزات إضافية من الأجهزة المكتبية ولوحات المفاتيح أصغر بطبيعة الحال في اللابتوب، لذلك وجب ان يكون مفتاح Fn موجودًا للسماح للمستخدمين بتخصيص مناطق مختلفة من أجهزة اللابتوب، حيث لا توجد مساحة كافية على جهاز اللابتوب لجميع مفاتيح F التي قد تحتاجها ، لذلك باستخدام الزر Fn مع مجموعة من الاحرف او الازرار الاخرى يمكنك الوصول الى العديد من الوظائف المتاحة.

ولتنفيذ إجراء او مهمه، فقط اضغط على Fn والمفتاح F ذي الصلة بالمهمه وغالبا في أجهزة اللابتوب تكون هذة الازرار تحمل ايقونات للدلالة على المهمه مثل رفع الصوت او خفضة او رفع الإضاءة او خفضها.

شكل مفتاح fn على الكيبورد

يختلف ما يفعله مفتاح الوظيفة Fn بين أنواع الأجهزة وصانعي الأجهزة ولوحة المفاتيح وأنظمة التشغيل. من أجل البساطة ، واصبحت تحمل إيقونة مختلفة على نظامي التشغيل Mac و Windows على التوالي.

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وظائف زر Fn على نظام ويندوز؟

بالنسبة لنظام التشغيل ويندوز، يمكن أن يتحكم استخدام Fn + أي مفتاح أخر بمجموعة من البرامج أو الميزات او الوظائف. وفي ما يلي أهم الميزات والأكثر شيوعًا مع الرموز موضحة أدناه علما ان الرموز تختلف بين لوحات المفاتيح.

لكي تحصل على الوظائف التي ذكرنها في الجدول يجب الضغط على مفتاح Fn على لوحة مفاتيح بالاضافة الى الإختصارات F1, F2, F3, F4 … الخ بنفس الوقت، لاستخدام ما قد يسميه مستخدمو ويندوز بالوظائف الأساسية او الثانوية.