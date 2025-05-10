اليمن عاجل: 23 مليون راكب استفاد من النقل العام في 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للنقل استفادة أكثر من 23 مليون راكب من مشاريع الحافلات داخل المدن خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بالربع السابق.

عدد المستفيدون

وبحسب المدن التي تناولتها الإحصائية خلال الربع الأول، تصدرت مدينة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد المستفيدين، الذين بلغوا أكثر من 15.1 مليون راكب من مشاريع النقل بالحافلات، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع أكثر من 4.1 مليون راكب، ثم المدينة المنورة بمليون راكب، تلتها مدينة جدة بـ1.1 مليون راكب، يلي ذلك حاضرة الدمام ومحافظة القطيف بأكثر من 748 ألف راكب، ثم محافظة الطائف بـ161 ألفا، يليها حاضرة جازان بواقع 104 آلاف راكب، فالقصيم بـ193 ألفا.



تغطية المدن

تغطي مشاريع النقل العام في الوقت الراهن 16 مدينة، بينما يجرى التوسع لتغطية كل المدن الكبيرة والمتوسطة، التي من المتوقع أن تتجاوز 25 مدينة، وتتجه بوصلة هيئة النقل العام في الفترة المقبلة إلى الأحساء وأبها وخميس مشيط، لتشملها مشاريع النقل بالحافلات.

مشاريع حديثة

في إطار تعميم خدمات النقل العام في مدن ومحافظات المملكة، دشنت الهيئة في الـ7 من مايو المرحلة الجديدة من مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة جدة، الذي يتكون من 91 حافلة حديثة، منها 88 حافلة تعمل بوقود الديزل صديق البيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 41 مقعدًا و50 راكبًا واقفًا، بالإضافة إلى 3 حافلات كهربائية بسعة 34 مقعدًا و38 راكبًا واقفًا، وجميعها مزودة بتجهيزات خاصة لذوي الإعاقة، بينما شهد المشروع توسعا في الخدمة من خلال رفع عدد المسارات إلى 14 مسارًا تغطي مناطق أوسع داخل المدينة، وزيادة نقاط التوقف إلى 80 نقطة، فضلًا عن إنشاء 117 محطة مكيفة، منها 46 قائمة و71 محطة جديدة قيد الترسية.

وفي الـ8 من مايو جرى تدشين مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في تشغيل الحافلات الكهربائية، حيث يشكّل هذا النوع ما نسبته 25% من إجمالي أسطول الحافلات، في خطوة تعكس التوجّه نحو النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشمل المشروع تشغيل شبكة نقل حضرية حديثة تغطي 5 مسارات رئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى 136 كيلومترًا، وتشغّلها 30 حافلة حديثة يقودها 90 سائقًا سعوديًا مؤهلًا، وتتوقف في 106 محطات موزعة على أنحاء المدينة، وتربط هذه المسارات بين أبرز وأهم المواقع الحيوية بمدينة تبوك، مما يسهم في تسهيل التنقل اليومي للمواطنين والمقيمين والزوار.

المستفيدون بالمدن والمناطق

الرياض

15.1 مليون

مكة المكرمة

4.1 مليون

المدينة المنورة

1.0 مليون

جدة

1.1 مليون

حاضرة الدمام ومحافظة القطيف

748 ألفا

الطائف

161 ألفا

جازان

104 آلاف

القصيم

193 ألفا

استعدادات لموسم الحج

ـ 25 ألف حافلة تمت تهيئتها

ـ 9 آلاف سيارة أجرة

ـ 180 مشرف عمليات رقابية

ـ 20 موقعا على مداخل مكة والمدينة والمشاعر