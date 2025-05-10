اليمن عاجل: مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على قرض السياحة والسفر في البنوك

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، يتطلع كثير من المواطنين إلى قضاء عطلة مميزة سواء داخل مصر أو خارجها. لكن مع ارتفاع تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة الفندقية، أصبح قرض السفر والسياحة وسيلة تمويلية مهمة تطرحها البنوك المصرية بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية.. في هذا التقرير نستعرض أبرز برامج قرض السفر والسياحة التي تقدمها مجموعة من البنوك المصرية.

قرض السفر من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرض مصر للسياحة بالتعاون مع شركة مصر للسياحة، وهو واحد من أفضل البرامج التمويلية المتاحة، حيث يتميز بما يلي:

قيمة تمويل تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه مصري.

سعر فائدة خمسة عشر في المئة متناقصة سنويا، وهو من أقل الأسعار في السوق.

مدة سداد تصل إلى اثني عشر شهرا.

لا توجد مصاريف إدارية.

يشمل الموظفين وأصحاب المهن الحرة والمعاشات بحد أدنى دخل شهري ثلاثمائة جنيه لموظفي الحكومة، وألف جنيه للقطاع الخاص والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة تتضمن بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، وعرض معتمد من شركة سياحية.

قرض السفر والسياحة

قرض السفر من البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي برنامجا خاصا لقرض السفر يغطي تكاليف السياحة الداخلية والخارجية، ومن أبرز مميزاته:

قيمة القرض تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه مصري.

مدة السداد تبدأ من سنة وتصل إلى سبع سنوات.

سعر فائدة يبدأ من ثمانية عشر ونصف في المئة متناقصة سنويا.

يشترط تقديم مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي، إلى جانب بطاقة الرقم القومي وعرض سعر الرحلة.

يوفر البنك تأمينا مجانيا على الحياة طوال فترة القرض.

قرض السفر من بنك مصر

بنك مصر يقدم أيضا قرض السفر لتغطية مصاريف الرحلات السياحية، ومن ملامحه الأساسية:

قيمة التمويل تصل إلى خمسمائة ألف جنيه مصري.

فترة سداد تصل إلى عشر سنوات.

سعر فائدة يبدأ من تسعة عشر في المئة متناقصة سنويا.

يشترط تقديم بطاقة رقم قومي، وإثبات دخل، وعرض سعر من شركة سياحة.

قرض السفر من بنك التجاري الدولي (CIB)

بنك CIB يوفر قرضا مخصصا للسفر والسياحة يتميز بالمرونة في السداد، أبرز تفاصيله:

قيمة القرض تصل إلى خمسمائة ألف جنيه مصري.

فترة سداد تصل إلى ثماني سنوات.

سعر فائدة يبدأ من عشرين في المئة متناقصة سنويا.

يشترط تقديم بطاقة رقم قومي، كشف حساب بنكي لستة أشهر، وعرض سعر من شركة سياحة.

نصائح هامة قبل التقديم على قرض السفر

قبل اتخاذ قرار الحصول على قرض للسفر، ينصح الخبراء الماليون بالآتي:

مقارنة العروض بين مختلف البنوك لاختيار الأنسب من حيث سعر الفائدة ومدة السداد.

قراءة تفاصيل الشروط والأحكام بعناية لفهم الالتزامات المالية.

التأكد من القدرة على سداد الأقساط الشهرية دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية.

الاستفسار من البنك مباشرة عن أي تفاصيل إضافية أو عروض ترويجية مرتبطة بالقرض.