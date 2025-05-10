تطبيق LockWidget لخصيص شاشة قفل الإيفون

بعد تحديث ios16 ، وظهور ميزة always on display وهي الميزة التي تعطيك خيارات تفاعلية مع شاشة القفل على هاتفك الايفون ، ولكن عند طرح التحديث كانت هنالك سمات قليلة تقتصر على الساعه والتاريخ والقليل من الاشياء الاخرى ، ولكن ان ارتم تخصيص شاشة قفل الايفون بغمور أكثر من ذلك فإليكم الحل.

هل تريد مجموعة جديدة من الأدوات الذكية التي تعمل على شاشة قفل ايفون؟

يوفر LockWidget مجموعة كبيرة من أدوات قفل الشاشة مثل : الطقس ، مشغل القفل ، ومشغل جهات الاتصال ، والاقتباسات ، والصحة ، والصور ، وأيقونات منصات التواصل الاجتماعي، والرموز التعبيرية ، والساعة ، والوقت ، والتقويم ، والعد التنازلي ، والمزيد هنالك المزيد من الأدوات قابلة للتخصيص ، يمكنك تخصيص عنوان URL مثلا لإعادة التوجيه الى موقع معين ، وتحرير الخطوط وأنماط السمة وحتى تعتيم الخلفية لضبطها بما يتماشى مع تفضيلاتك.

أدوات الودجيت الذكية لتخصيص شاشة قفل أيفون على ios 16 إاليكم أبرزها:

ودجيت الطقس

تعيين صور GIF ذات التأثير الديناميكي على شاشة القفل.

ودجيت الصور على شاشة القفل: بما في ذلك رموز وأيقونات الرموز التعبيرية وفن البكسل والرموز التعبيرية والرموز الأنيقة والمزيد …

ودجيت مشغل التطبيقات: قم بتشغيل الألعاب والتطبيقات المفضلة لديك بسرعة على شاشة القفل دون الدخول الى الهاتف.

ودجيت نص على شاشة القفل: قم بتخصيص توقيعك على شاشة القفل باستخدام الكثير من الخطوط الفاخرة.

ودجيت شاشة قفل مخصصة مع اقتباسات:

ودجيت العد التنازلي على شاشة القفل: العد التنازلي لعيد الميلاد مثلا.

ودجيت التقويم على شاشة القفل.

ودجيت لعمل قائمة

ودجيت أدوات الصحة: ​​الخطوات ، Sle d Kcal على شاشة القفل.

ودجيت للساعة العالمية على شاشة القفل.

والمزيد من الميزات القادمة، ترقبوا التحديثات.

الميزات الإضافة لتطبيق LockWidget – Themes,LockScreen لتخصيص شاشة قفل الإيفون

– خلفيات قفل الشاشة HD

– خلفيات عالية الجودة لكل من أجهزة iPhone و iPad

– خلفيات 4K فريدة من نوعها مع أنماط متعددة.

– يوفر LockWidget أيضًا عناصر واجهة مستخدم للشاشة الرئيسية جيدة التصميم ، وموضوعات ، وأدوات مفيدة لنظام iOS16.

– دعم مخصص وطريقة معاينة قبل نشر شاشة القفل الخاصة بك، سهولة الإعداد وتغيير .

– لوحة عدادات الشاشة الرئيسية بوظائف متعددة ومثيرة.

– سهولة الضبط والإعداد بخطوات بسيطة

ملحوظة:

LockWidget يتوافق مع Apple Health ويستخدم البيانات لعرض خطوتك ونشاطك إذا حددت أحد أنواع عناصر واجهة المستخدم . يتم التحكم في إذن LockWidget للوصول إلى هذه البيانات من خلال تطبيق Apple Health.

لتحميل التطبيق من هنا

#كيف اضيف ويدجت في الايفون؟ #كيف اعمل ويدجت؟ ،#كيف احط صوره في الويدجت؟ #تطبيقات الويدجت Widget #ويدجت للايفون ios16 #ويدجت شاشة القفل ios16