spot_img

ذات صلة

جمع

العالمية

اليمن عاجل: استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.. بالبنك الأهلي عند 13.43 جنيه للشراء

عبد الملك
عبد الملك

شهد سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025 استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، في ظل عطلة البنوك الأسبوعية، ليسجل مستويات ثابتة في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، فيما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

البنك                    الشراء (جنيه)       البيع (جنيه)

البنك المركزي المصري      13.47   13.51

البنك الأهلي المصري         13.43   13.50

بنك مصر                        13.43   13.50

بنك الإسكندرية                 13.45   13.50

البنك التجاري الدولي (CIB) 13.46   13.50

مصرف أبو ظبي الإسلامي  13.50   13.53

بنك البركة                       13.47   13.50

بنك قناة السويس                13.43   13.51

الريال السعودي

ويعد الريال السعودي من العملات الأكثر طلباً في السوق المصري، خاصة مع اقتراب موسم الحج، وزيادة التحويلات من المصريين العاملين بالمملكة، مما يجعله تحت رقابة مستمرة من المستثمرين والأفراد على حد سواء.


عبد الملك
عبد الملك
المادة السابقة
اليمن عاجل: فيزا مشتريات لأصحاب المعاشات.. مزايا متعددة
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.