اليمن عاجل: استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.. بالبنك الأهلي عند 13.43 جنيه للشراء

شهد سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025 استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، في ظل عطلة البنوك الأسبوعية، ليسجل مستويات ثابتة في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، فيما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه)

البنك المركزي المصري 13.47 13.51

البنك الأهلي المصري 13.43 13.50

بنك مصر 13.43 13.50

بنك الإسكندرية 13.45 13.50

البنك التجاري الدولي (CIB) 13.46 13.50

مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.50 13.53

بنك البركة 13.47 13.50

بنك قناة السويس 13.43 13.51

الريال السعودي

ويعد الريال السعودي من العملات الأكثر طلباً في السوق المصري، خاصة مع اقتراب موسم الحج، وزيادة التحويلات من المصريين العاملين بالمملكة، مما يجعله تحت رقابة مستمرة من المستثمرين والأفراد على حد سواء.